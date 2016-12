Farbenprächtiger Spaß für die ganze Familie

Theater Ensemble Syke zeigt eigene Bühnenfassung von „Aladdin“ / Premiere am Mittwoch im Syker Theater

+ Die Proben für das neue Stück des TES versprechen ein buchstäblich buntes Theatererlebnis. - Foto: Jantje Ehlers

Syke - Von Dagmar Voss. Märchen aus 1001 Nacht kennt wohl jeder. Auch das von Aladin und seiner Wunderlampe. Das nahm Regisseur Detlev Petersen zum Grundstoff für das neue Stück des Theater Ensemble Syke (TES), das in der kommenden Woche Premiere hat. Ausgeschmückt und erweitert mit vielen amüsanten, unterhaltsamen Details, ist daraus ein Bühnenstück in zwei Akten geworden, bei dem sowohl Kindergartenkinder als auch Erwachsene das Lachen üben können.

Es geht um den Straßendieb Aladdin und die schöne Prinzessin Jasmin, um ihren Vater, den Sultan und den ehrgeizigen Großwesir Dschafar. Dazu gesellen sich etliche skurrile Wesen, so Jago, der Papagei und der Dschinni: Der Geist aus der Lampe.

Noch ist die Schauspieltruppe bei den Proben zwischen farbenprächtigen Kulissen in der Süstedter Hasenburg. Bis zur Premiere am Mittwoch im Syker Theater ist noch einiges zu tun.

„Wir kommen erst ab Montag auf die Bühne und müssen dann Kulisse, Licht und Technik für besondere Effekte vorbereiten“, sagt Petersen. Um etwas mehr Lebendigkeit in die Marktplatz- und Palastszenen zu bringen, hat er gerade kürzlich noch ein paar Statistinnen engagiert. Und die Zutaten Affe, Papagei und sogar ein fliegender Teppich mussten auch dazu: „Es soll eben ein Spaß für die ganze Familie sein. Da gibt es dann auch Scherze für die Größeren oder ein wenig Satire“, erklärt Petersen. Und muss dann gleich wieder Regieanweisungen geben: „Tatjana-Abu, du musst immer in der Nähe von Aladdin bleiben und dich da mit hinstellen.“

Die Handlung kombiniert verschiedene Motive aus mehreren orientalischen Märchen: Aladdin (Bastian Dänekas) kommt mit seinem Affen Abu (Tatjana Wiedel) in der großen, geschäftigen Stadt Agrabah gerade so über die Runden. Sein Leben ändert sich von dem Moment an, als sich Prinzessin Jasmin (Madleen Matthias) inkognito unters Volk mischt. Durch Zufall lernt er sie kennen und verliebt sich unsterblich in sie. Währenddessen hat Jasmins Vater, der Sultan (Claus Deters), so seine eigenen Sorgen. Das liebe Töchterchen soll heiraten, weist aber alle Kandidaten ab.

Hinzu kommt der größenwahnsinnige Dschafar (Tom Renken), der „Sultan anstelle des Sultans“ werden will.

Aladdin entdeckt die Wunderlampe, und der Geist, der darin wohnt – der herrlich temperamentvolle, völlig überdrehte und ständig vor sich hinzaubernde Dschinni (Niklas Brill) – gewährt ihm drei Wünsche. Damit versucht Aladdin nun, Dschafar das Handwerk zu legen und die schöne Prinzessin für sich zu gewinnen.

Schulvorstellungen sind Mittwoch, 14. Dezember, Donnerstag (15.), Freitag (16.), Montag (19.) und Dienstag (20.) jeweils um 9.30 Uhr. Die Familienvorstellungen sind Samstag und Sonntag, 17. und 18. Dezember, jeweils um 15 Uhr.

Karten gibt es beim Bürgerbüro im Rathaus sowie bei Nordwest-Ticket, zum Beispiel im Stadtbüro der Kreiszeitung (Hauptstraße 6).