Einbrüche im Stadtgebiet Syke 

Mehrere Straftaten

Syke - Gleich mehrmals haben Einbrecher versucht im am Wochenende im Stadtgebiet Syke Beute zu machen. Nicht immer haben sie es geschafft.

Tür hält Einbrechern stand

Barrien - Unbekannte versuchten in der Nacht zu Samstag in ein Geschäft an der Barrier Straße einzudringen. Der Versuch misslang. Wie die Polizei gestern mitteilte, war die Tür gut gesichert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.



Einbruch in Tankstelle

Heiligenfelde - Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Sonntag in eine Tankstelle in Heiligenfelde ein. Wie die Polizei mitteilte, hebelten sie die Tür zum Verkaufsraum auf. Nach ersten Erkenntnissen verließen sie den Tatort ohne Beute. Der Sachschaden beläuft sich auf 300 Euro.



Diebe nehmen Selbstbräuner mit

Steimke - Mindestens zwei Täter drangen nach Aussage der Polizei in der Nacht zu Sonntag in ein Hotel in Steimke ein. Sie hebelten zwei Fenster auf und durchsuchten anschließend die Räume. Aus dem Wellnessbereich wurde eine Flasche Selbstbräuner und ein Schlüssel entwendet. Weiteres Diebesgut ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf gut 500 Euro.

Rubriklistenbild: © dpa