Drei Verletzte bei Unfall in Barrien

B6 kurzzeitig voll gesperrt

Barrien - An der sogenannten Krusenberg-Kreuzung in Barrien ereignete sich am späten Montagnachmittag ein Unfall, bei dem drei Menschen verletzt wurden.

Die Ortsfeuerwehr Barrien wurde gegen 18.20 Uhr zu dem Unfall an der Kreuzung B6 / Barrier Straße alarmiert. Dort waren aus bisher ungeklärter Ursache zwei Autos gegeneinander gestoßen.

Der Rettungsdienst und die Polizei waren mit je einer Einheit beim Eintreffen der 19 Einsatzkräfte bereits vor Ort, berichtet Ihno Fißer, Pressewart der Stadtfeuerwehr Syke. Im Fahrzeuginneren war ein leichter Brandgeruch wahrzunehmen, voraufhin die Batterien der beteiligten Fahrzeuge vorsorglich abgeklemmt wurden.

Die Bundesstraße wurde während des eineinhalb stündigen Einsatzes teilweise gesperrt. Die Feuerwehrkräfte brachten Ölbindemittel in die Straßendecke ein, um die ausgelaufenen Betriebsstoffe zu binden.

Anschließend nahmen sie das Bindemittel wieder auf. Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt, wobei eine Person in ein Krankenhaus gebracht wurde. Zum Aufladen der Unfallfahrzeuge auf Abschleppfahrzeuge wurde die B6 für kurze Zeit voll gesperrt.