Zerstörung am „Nordsee“

Anzeige erstattet

+ © Rauschkolb Bänke und Geländer wurden zerstört © Rauschkolb

Sulingen - Freiwilliges Engagement einzelner Sulinger Bürger demolieren andere: In einer Gemeinschaftsaktion der „Bürgerwerkstatt“ waren vor einigen Wochen am „Nordsee“ Bänke und Geländer sowie Aussichtsplattform gezimmert und montiert worden.

Nur kurz indes währte deren Genuss: Innerhalb kurzer Zeit wurden die Arbeiten nun ein zweites Mal zerstört. „Jetzt reichts“, sagt Bürgermeister Dirk Rauschkolb – und erstattete am Freitag Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Zeitgleich lobt der Verwaltungschef eine Belohnung in Höhe von 200 Euro aus, für Hinweise (unter Tel. 0 42 71 / 94 90 an die Polizei Sulingen), die zur Ergreifung der unbekannten Täter führen. Der Neuaufbau würde, Material und Arbeitsstunden zusammengerechnet, zwischen 500 und 700 Euro betragen, so Rauschkolb.

sis