Junger Disko-Besucher randaliert und greift Polizisten an

Stark alkoholisiert

Sulingen - Ein 19 Jahre alter Mann aus Siedenburg randalierte am Freitagabend in einer Diskothek. Der stark alkoholisierte Besucher griff auch noch die hinzugezogene Polizei tätlich an.

Er weigerte sich weiterhin, den Anordnungen der Polizisten Folge zu leisten und beleidigte sie massiv, so dass er letztendlich fixiert wurde. Im Krankenhaus wurde ihm Blut abgenommen und nach Abschluss der Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen. Der 19-Jährige verletzte sich leicht, die Polizisten blieben unverletzt.

