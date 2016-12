Schuldig? Publikum ist die Jury

Von Schierachs „Terror“ Donnerstag in Sulingen

+ In Sulingen wird am Donnerstag die Bühne des Stadttheaters mit Ferdinand von Schierachs „Terror“ zum Gerichtssaal – und die Zuschauer sind die Schöffen.

Sulingen - Mit „Terror“ hat der vielfache Bestsellerautor Ferdinand von Schirach, dessen Werke inzwischen in über 35 Ländern viele Fans haben, auch einen erfolgreichen Bühnenthriller geschrieben. Allein in Deutschland wird und wurde das interaktive Stück, dessen TV-Version im Oktober in der ARD zu sehen war, bereits an 38 Theatern gespielt, aber auch in Österreich, der Schweiz, Dänemark, Slowenien, Ungarn, in Israel und Venezuela wird es aufgeführt. Am kommenden Donnerstag, 8. Dezember, 20 Uhr, bringt das Ensemble des Tourneetheates des Euro-Studios Landgraf auf Einladung des Kulturvereins Sulingen „Terror“ auf die Bühne des Stadttheaters.

In dem Stück „nutzt Ferdinand von Schirach einen cleveren Trick und konfrontiert die Zuschauer direkt mit dem brisanten Dilemma: Sind Recht und Gerechtigkeit dasselbe?“, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter. „Anhand eines fiktiven, aber auf der Bühne sehr realistisch verhandelten Falls stellt er dem Publikum die Frage, ob ein Mensch vorsätzlich töten darf, um andere Menschen zu retten. Welche Gründe beziehungsweise Notlagen rechtfertigen es, das Leben unschuldiger Menschen zu opfern?“ Darf man zum Beispiel ein von Terroristen gekapertes und als Waffe eingesetztes Flugzeug mit unschuldigen Passagieren an Bord abschießen, um schlimmeres Leid zu verhindern? „In einer Welt nach den Anschlägen des 11. Septembers 2001 lässt sich diese Art von Problemstellung nicht mehr so einfach mit ‚ja‘ oder ‚nein‘ beantworten. Und so muss auch das Theaterpublikum bei jeder Vorstellung neu entscheiden, ob es den Angeklagten für schuldig oder nicht schuldig hält. Das Abstimmungsergebnis bestimmt, welches Urteil und welche Urteilsbegründung der vorsitzende Richter – alias ,Rote Rosen‘-Star Johannes Brandrup – verkünden wird.“ Auch das Sulinger Votum fließt in das Gesamtergebnis ein, dessen aktueller Stand im Internet (www.terror.theater) zu sehen ist – bislang sind 60 Prozent der Zuschauer für einen Freispruch.

Die Euro-Studio-Landgraf-Produktion hat Thomas Goritzki inszeniert, die Ausstattung stammt von Heiko Mönnich. Es spielen neben Johannes Brandrup Annett Kruschke, Tina Rottensteiner, Peter Donath, Christoph Schlemmer und Christian Meyer.

Karten für die Aufführung von „Terror“ am Donnerstag gibt es in allen Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung, beim Kulturverein Sulingen (Tel. 0 42 71 / 14 40) und im Internet (www.nordwest-ticket.de).