Polizistinnen sichten ein Stinktier

Ungewöhnliche Begegnung nachts in Sulingen

+ Der Schnappschuss, den die beiden Polizeibeamtinnen von dem Stinktier gemacht haben. - Foto: Polizei

Sulingen - Zwei Beamtinnen der Polizei in Sulingen trauten ihren Augen nicht, als sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 1 Uhr nachts, ein merkwürdiges Tier in der Nienburger Straße in Sulingen erblickten, teilte am Wochenende ein Sprecher der Polizei mit: „Sofort machten sie ein Foto und schickten es zur Wache. Nun waren sich alle einig: Es konnte sich nur um ein Stinktier handeln.“

Aufgrund eines Einsatzes hätten die Polizeibeamtinnen den Ort jedoch verlassen müssen, ohne das Tier einfangen zu können. „Am nächsten Tage meldete sich ein Anwohner aus der Nienburger Straße, der sein Stinktier zum ,Gassi gehen‘ rausgelassen habe. Er machte sich Sorgen, weil es nicht zurück gekommen war. Zumindest hält es sich noch in der Nähe auf...“