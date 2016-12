„Pilot“ mit Luft nach oben

Qualifizierung von Flüchtlingen bei „Hin & Weg“ / Beich hofft auf Erweiterung

+ Holger Schwandt, Ergotherapeut und Tischler (zweiter von links), ist voll des Lobes für seine sechs Mitarbeiter auf Zeit. - Foto: Schlotmann

Sulingen - Für vier Wochen Dauer ist die Orientierungs- und Qualifizierungsmaßnahme angelegt. Michael Röder, Mitarbeiter des Vereins Niedersächsischer Bildungsinitiativen (VBN), spricht schon zur Halbzeitbilanz von einer Neuauflage Anfang 2017. Sechs junge Männer aus Eritrea, aus dem Sudan und aus Afghanistan gehen seit dem 21. November täglich in der Tischlerwerkstatt des Möbelkaufhauses „Hin & Weg“ von Bethel im Norden im Sulinger SUN-Park ein und aus.

Marlies Beich, Leiterin der Ambulanten Dienste von „Bethel“, spricht von einem Pilotprojekt, „das wir gerne noch weiter ausbauen würden“.

Betreut werden die sechs Flüchtlinge durch Holger Schwandt, Leiter des Möbelkaufhauses „Hin & Weg“, sowie Volkhardt Schumacher als Mitarbeiter der Werkstatt. Schwandt, Ergotherapeut und Tischler, ist voll des Lobes ob seiner sechs Mitarbeiter auf Zeit. Unter seiner Anleitung und der von Volkhardt Schumacher entstehen derzeit in der Werkstatt des Möbelhauses Holz-Laternen und Schaukelpferde. Als Werkstoff dient der Gruppe Palettenholz, das die Firma „HVS HolzVerpackung Siedenburg“ der Gruppe zur Verfügung stellt.

Verkauft werden sollen Schaukelpferde und Laternen am Mittwoch, 21. Dezember, im Zuge des Sulinger Wochenmarktes. „Die Einnahmen fließen zurück in Flüchtlingsprojekte“, erklärt Holger Schwandt. „Am liebsten in das Café Kunterbunt“, sagt Marlies Beich und verweist auf die wöchentlichen Treffen von Flüchtlingen und Sulingern im TAFF an der Nienburger Straße (immer montags in der Zeit von 15 bis 17 Uhr).

Marlies Beich und Michael Röder haben das Konzept der Orientierungs- und Qualifizierungsmaßnahme gemeinsam entwickelt. Röder wirkt seit dem Jahr 2014 für den Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen in dem Projekt „Netwin 3“ mit, bietet seit März dieses Jahres in den Räumen des TAFF in Sulingen Sprechstunden für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge an. „Mit dem Ziel, bei der Arbeitsmarktintegration zu unterstützen“, sagt Röder. „Netwin 3“ wird durch Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) gefördert und stützt unter anderem auch die aktuelle Orientierungs- und Qualifizierungsmaßnahme. „Mit etwa 4 500 Euro“, erklärt der VBN-Mitarbeiter.

Eine Investition, die sich nach Auffassung aller Projektbeteiligten bezahlt macht; nicht nur für die sechs Männer im Alter von 18 bis 30 Jahren. Holger Schwandt: „Von den Kontakten profitieren auch die Beschäftigen, die wir sonst betreuen. Man nimmt aufeinander Rücksicht – und lernt voneinander.“

Marlies Beich gibt sich mit dem Verlauf des Projektes nach den ersten zwei Wochen zufrieden. „Wichtig ist, das wir alles sorgfältig dokumentieren.“ Die Dokumentation selbst soll Beich und Mitstreitern dann als Schlüssel für weiterführende Projekte dienen. Konkret spricht die Mitarbeiterin von Bethel im Norden von bis zu acht Monate andauernden Qualifizierungsmaßnahmen, in die dann auch örtliche Unternehmen mit eingebunden werden sollen. Beich: „Die Konzepte sind geschrieben. Die Förderungsanträge sind gestellt. Jetzt hoffen wir auf die Bewilligungen.“ - oti