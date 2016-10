Konzert mit Performance ohne Schnörkel

Sonnabend im „Amtsschimmel“

Sulingen - Willi Bründl, Wirt der Gaststätte „Zum Amtsschimmel“, spricht mit Blick auf Roger Sutcliffe von einer „Blueslegende“ – und kündigt für Sonnabend, 22. Oktober, ein Gastspiel des Musikers aus der nordenglischen Grafschaft Yorkshire im Mittelzentrum an. Beginn des Konzertes im „Schimmel“ ist um 21 Uhr. „Der Eintritt ist frei. Spenden sind erbeten“, sagt Bründl.

Roger Sutcliffe sei ein Musiker mit ansteckendem Temperament, guter Laune und bemerkenswerter Spieltechnik. „Vor allem mit dem Bottleneck“, so Bründl, „begeistert er seit Jahren das Bluespublikum auf der ganzen Welt.“ Inspirieren lasse er sich von den wirklichen Wurzeln dieser Musik, von den großen alten Meistern wie Robert Johnson und Brownie McGhee, deren Songs er auch mit Vorliebe interpretiert. „Es dürfte schwer sein, heute einen Sänger und Gitarristen zu finden, der so originär, ehrlich und unverfälscht diesen klassischen Blues beherrscht“, heißt es in der Pressemitteilung.

Ungekünstelt, direkt und intim performe Sutcliffe seine Songperlen. Sein Humor – very british – werde das Konzert am Samstagabend zu einem ebenso inhaltsreichen wie auch kurzweiligen Genuss machen.