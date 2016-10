Den Hexen folgen die „Blechblos´n“

Initiative startet Ticketverkauf für April 2017

+ Die „Blechblos´n“ wollen am Sonnabend, 8. April, das Festzelt auf dem Informa-Gelände am Hasseler Weg rocken. Ab dem 14. November gibt es Tickets.

Sulingen - Beim Wacken Open Air haben die „Blechblos´n“ schon ihre Visitenkarten abgegeben, auch schon in Kiel bei der Kieler Woche – am Dienstag werden sie auf dem Brockumer Markt erwartet: 2017 treten die sieben Jungs aus Bayern in Sulingen auf; am Sonnabend, 8. April, sollen sie das Festzelt auf dem Informa-Gelände am Hasseler Weg rocken. Laut Mitteilung von Vorstandsmitglied Thomas Wolter nimmt die Initiative Sulingen ab Montag, 14. November, via Internet (www.informa-sulingen.de) Kartenvorbestellungen entgegen. Ab dem Montag sind Tickets zum Stückpreis von 20 Euro auch bei der Volksbank in Sulingen erhältlich.

2015 und 2016 hatte die Initiative Konzerte mit den Isartaler Hexen auf dem Informa-Gelände angeboten, 2016 im Zuge der Leistungs- und Gewerbeschau Informa. Wolter: „Wir wollten an der Veranstaltungsreihe festhalten und glauben, dass wir mit den ,Blechblos´n‘ einen würdigen Ersatz für die ,Hexen‘ gefunden haben.“ Die Werbegemeinschaft sehe in der Veranstaltung einen Imagegewinn für die Stadt Sulingen, ihre Bürger und Betriebe. 1 000 Tickets stehen für die Veranstaltung am 8. April zur Verfügung.

Die „Blechblos´n“ verfügen nach eigenen Angaben über 25 Jahre Bühnen- und Partyerfahrung – und wollen für jeden Spaß zu haben sein. „Unser Repertoire wird von Veranstaltern und unseren Fans gleichermaßen als schier unerschöpflich bezeichnet und reicht vom traditionell bayrischen Einmarsch über alle Facetten der Unterhaltungs- und Partymusik bis hin zu Rockklassikern und aktuellen Charthits“, melden die Musiker auf ihren Internetseiten (www.blechblosn.de).

Sie selbst bezeichnen sich als als frechste, urigste und vielseitigste Band, welche das schöne Bayernland in den letzten 25 Jahren hervorgebracht hat. „Abgerundet durch die humorvolle Moderation, gespickt mit wahnwitzigen Showelementen verbreiten wir absolute Hochstimmung und ausgelassene Lebensfreude – das ist garantiert.“ - oti