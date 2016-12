BDM: 40 Cent „so schnell wie möglich“

BDM fordert neue Milchauszahlungspreise

Gross Lessen - „Besser, aber noch nicht gut“, so könnte das Fazi lauten, das im Gasthaus Husmann in Groß Lessen bei der Regionalversammlung des Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter (BDM) gezogen wurde. Thema war die aktuelle Milchkrise. Zahlreiche Milchbauern seien der Einladung gefolgt, schreibt der BDM in einer Mitteilung.

Wolfgang Johanning, Mitglied des Landesteams Niedersachsen, sei in seiner Begrüßung auf die aktuelle Entwicklung des Milchpreises eingegangen. Er habe von den heimischen Molkereien gefordert, angesichts der veränderten Lage auf dem Milchmarkt die Auszahlungspreise umgehend auf über 30 Cent anzuheben.

Romuald Schaber, Vorsitzender des BDM und Hauptreferent, berichtete ebenfalls über eine deutlich verbesserte Marktsituation. Hintergründe für die Marktumkehr sei eine gedrosselte Milchproduktion in einer Reihe europäischer Ländern seit etwa Juli diesen Jahres.

Vielen Milcherzeugern gehe angesichts von Milchpreisen von teilweise nur noch 20 Cent in den vergangenen Monaten buchstäblich die Luft aus, heißt es in der Mitteilung. Einen weiteren, wichtigen Grund sieht Schaber in den Beschlüssen der EU vom 18. Juli, einen freiwilligen Lieferverzicht gegen finanzielle Entschädigung zu starten.

Der BDM habe seit Beginn der Preiskrise zwei Jahre lang unermüdlich und hartnäckig für die Umsetzung dieser Maßnahme gekämpft. Nun zeige sich, dass europaweit Tausende Milchviehbetriebe bei diesem Programm mitmachen und bereit seien, ihre Produktion zu drosseln.

Existenzbedrohende Situation überwinden

Entgegen den Befürchtungen von Kritikern sei der Lieferverzicht nun schnell und unbürokratisch möglich geworden. Für die nächsten Monate geht Schaber nun von einem ausgeglichenen bis knapp versorgten Milchmarkt aus. Deshalb die Forderung des BDM an Molkereien und den LEH, alle Verträge entsprechend der neuen Situation nach oben anzupassen.

Die Milchbauern bräuchten so schnell wie möglich Milchauszahlungspreise von mindestens 40 Cent. Nur so könne von den Milchbetrieben die existenzbedrohende Situation so schnell wie möglich überwunden werden, heißt es weiter.

Damit in Zukunft das Angebot an die Nachfrage angepasst werden kann, fordere der BDM, ein Marktverantwortungsprogramm mit dem Kernelement „freiwilliger Lieferverzicht“ umgehend auf EU-Ebene dauerhaft zu installieren. So wären die Milchviehhalter zukünftig in der Lage, frühzeitig auf drohende Krisen zu reagieren.

Ein Wertschöpfungsverlust für die Milchproduzenten wie in der aktuellen Krise von rund zehn Milliarden Euro allein in Deutschland, dürfe sich nie mehr wiederholen. Dieses Geld fehle nicht nur den Milchbauern, sondern auch den Partnern im vor- und nachgelagerten Bereich sowie letztlich dem gesamten ländlichen Raum.

Nutznießer solcher Verwerfungen seien einzig und allein internationale Konzerne der Lebensmittelindustrie, wird Schaber abschließend zitiert.

