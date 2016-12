Weihnachtliches Budendorf lockt rund um die Kirche

8. Auflage des Brinkumer Adventsmarktes

Der Posaunenchor „Eine BriSe Blech" spielt auf dem Brinkumer Adventsmarkt weihnachtliche Klänge.

Brinkum - Von Rainer Jysch. Der Brinkumer Adventsmarkt hat sich zu einer echten Traditionsveranstaltung entwickelt. Am Wochenende´ konnten Besucher bereits zum achten Mal die vielen Angebote auf der kleinen Flaniermeile zwischen Kirche und Haus Lohmann genießen.

Am Sonnabend, pünktlich um 15 Uhr, eröffneten Pastor Detlef Korsen und Bürgermeister Niels Thomsen bei strahlendem Sonnenschein das vorweihnachtliche Treiben. Unterstützt vom Weihnachtsmann durchschnitten sie ein rot-weißes Band und gaben so das Budendorf symbolisch für die Besucher frei.

„Noch nie war der Markt so groß wie in diesem Jahr“, wusste Thomsen über die aktuelle Ausgabe zu berichten. Mit 50 Ausstellern kommt die veranstaltende Kirchengemeinde allerdings jetzt an ihre Kapazitätsgrenzen, teilte Pastor Marc Heinemeyer im Vorwege mit. Allenfalls im Zusammenhang mit den im kommenden Jahr geplanten Umbauarbeiten des Gemeindehauses ließe sich eine Erweiterung realisieren, so die Überlegungen.

Den vielen Gästen, die am Sonnabend bereits kurz nach der Eröffnung über den Platz schlenderten, gefiel das Angebot ausgezeichnet. Kreative boten die Ergebnisse langer Bastelabende zum Verkauf an. Nützliches und Ausgefallenes wie Schmuck, Socken, hübsche Weihnachtsdekorationen, Honig und Spielwaren waren darunter.

Der Förderverein der Brinkumer Grundschule hatte eine Losbude aufgestellt und lockte mit wertvollen Tombola-Preisen. Andere Anbieter sorgten mit Waffeln, Bratwurst und Heißgetränken für Gaumenfreuden. Bei den Pfadfindern gab es vor einer Jurte Stockbrot am offenen Feuer. Auf der Diele des Hauses Lohmann boten fleißige Helfer leckeren Kuchen zu einer Tasse Kaffee an. Ein Kinderkarussell vergnügte die Kleinen.

Mit Beginn der Dunkelheit schwoll der Besucherstrom weiter an, so dass in diesem Jahr mit der vermehrten Anzahl der Aussteller wohl auch die Zahl der kleinen und großen Gäste zugenommen haben dürfte. Eifrig begrüßte der Weihnachtsmann die jüngsten Besucher, die sich von ihm mit großen Augen kleine Geschenke aus seinem Jutesack überreichen ließen.

Im Schatten des Alten Pfarrhauses spielte die Bläsergruppe „Eine BriSe Blech“ unter Leitung von Michael Schmidt stimmungsvolle Weihnachtsklänge, während in der Kirche die Männer der „Schmalver Buddelshippers“ Shantys zum Besten gaben. Bereits zuvor hatte dort der gemischte Gesangsverein aus Schmalförden kirchliche und weltliche Lieder angestimmt. Später setzte der Allegro-Chor das Musikprogramm fort, das am Sonntag mit dem Männerchor Harmonie aus Moordeich, dem Agama-Chor und mit dem Chor Magnificat ausklang.

Die Verantwortlichen zeigten sich vom Erfolg und dem Gelingen des Adventsmarktes bereits am Sonnabend rundherum zufrieden. Nicht zuletzt dank des ausgezeichneten Wetters hatte sich der vorweihnachtliche Treff für die ganze Familie wieder zu einem wahren Besuchermagneten entwickelt.