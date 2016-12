Unfallfluchten in Stuhr und Weyhe - Zeugen gesucht

Polizei bittet um Hinweise

Stuhr/Weyhe - Die Polizei sucht Zeugen für gleich drei Unfallfluchten in Stuhr und Weyhe.

In Leeste ereignete sich am Freitag zwischen 11.15 und 11.30 Uhr eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des Ärztehauses an der Leester Straße. Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte dort mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken das Auto eines 58 Jahre alten Mannes aus Weyhe. Der Geschädigte stellte bei seiner Rückkehr einen Lackkratzer an der hinteren Beifahrertür fest.

Auf dem Parkplatz von Ikea in Brinkum-Nord kam es am Freitag in der Zeit zwischen 11.45 und 12.45 Uhr zu einem Unfall. Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte ein Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken und fuhr weiter.

Ein weiterer Unfall ereignete sich in Erichshof auf dem Ärzteparkplatz an der Hauptstraße 46. Dort wird ein geparktes Fahrzeug in einer Parklücke beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss vom Tatort

Hinweise zu allen drei Fällen nimmt die Polizei Weyhe, Telefon 0421/80 66 0, entgegen.

