Musical „Blutsbrüder“ am 7. Oktober im Rathaus

Aus der Nische auf die Bühne in Stuhr

+ © Jysch Sechs der insgesamt neun Mitwirkenden des Kammermusicals „Blutsbrüder“, für das sie gerade im Spielraumtheater proben (v.l.): Debbie Beringer, Dirk Beckmann, Stefan Gerding, Lars Michalsky, Jessica Knief und Marlene Rüter. © Jysch

Seckenhausen - Das Musical „Blutsbrüder“ ist in Deutschland nicht allzu bekannt. Das eher unbequeme Stück führt eine Art „Nischendasein“ – zu schade, wie Eugen „Beppo“ Mayr findet, zumal die Aussage nichts von ihrer Aktualität eingebüßt hat. Es geht um die Chancengleichheit – oder besser -ungleichheit – in der Bildung. Gemeinsam mit dem Spielraumtheater Seckenhausen bringt Mayr das Musical am Freitag, 7. Oktober, um 20 Uhr im Rathaus Stuhr auf die Bühne.

Ob die hierzulande spärliche Präsenz des Stücks damit zusammenhängt, dass der Textautor und Komponist Willy Russel erklärter Kommunist gewesen ist, was seit der Adenauer-Ära schnell als verdächtig angesehen wurde? Oder an – so sagen Experten – der wohl schwersten Musical-Rolle überhaupt, die der Mrs. Johnstone? Im Londoner West End jedenfalls lief das Musical mehr als 20 Jahre, auch am Broadway feierte es riesige Erfolge.

Eintrittskarten gibt es zum Preis von zwölf Euro (ermäßigt zehn Euro) im Bürgerbüro oder bei der Mediengruppe Kreiszeitung.

