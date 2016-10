Licht und Schatten des Lebens „on the road“

Vortrag der Krad-Vagabunden im A1-Hotel

+ Auf ihrer Reise durchqueren die Krad-Vagabunden auch die Hochgebirgslandschaft des Himalaya. - Foto: Simone Dorner

Morrdeich - In dem neuen Multimediavortrag der Krad-Vagabunden unter der Überschrift „Grenzen erfahren“ geht es am heutigen Mittwoch um 20 Uhr im A1-Hotel an der Moordeicher Landstraße um eine Motorradreise abseits ausgetretener Pauschaltourismus-Pfade. Sie führt durch Südostasien, in die atemberaubende Hochgebirgslandschaft des Himalaya sowie über die höchsten Pässe der Erde und durch terrorgeplagte Länder wie Pakistan, Iran und Irak.

Die Gratwanderung zwischen Zivilcourage und eigenen Werten einerseits und Respekt vor fremden Kulturen und Sitten andererseits fällt dem Motorrad-Reise-Journalisten Frank Panthöfer und der Fotografin Simone Dorner oftmals schwer. Gleichzeitig prägt sie zusammen mit vielen anderen Herausforderungen aber auch ihre „innere Reise“.

So manches Mal steht der Erfolg ihrer Weltumrundung auf der Kippe. Außerdem gibt es viele anschauliche Einblicke in die Licht- und Schattenseiten des Lebens „on the road“: mühsamer Reisealltag, skurrile Anekdoten, Sorgen, Frust und Entbehrungen, aber auch Glück, Freiheit und überwältigende Gastfreundschaft. Der Eintritt beträgt zwölf Euro.

www.krad-vagabunden.de