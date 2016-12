Herantasten an die berufliche Zukunft

Messe für Studium und Beruf in der KGS Brinkum

+ Schüler ab dem elften Jahrgang kommen mit Berufstätigen ins Gespräch. - Foto: Husmann

Brinkum - Von Siard Schulz. Das Abi bald in der Tasche – und dann? Diese Frage treibt viele Oberstufenschüler zurzeit um. Für einige beginnt schon in ein paar Monaten die Klausurenphase des Zentralabiturs, für die ein Jahr Jüngeren ist gerade die Zeit der Bewerbungen.

Doch wie sich bei dem riesigen Angebot entscheiden? Licht ins Dunkel soll die Messe für Studium und Beruf in der KGS Brinkum bringen, die am Sonnabendvormittag bereits zum zehnten Mal über die Bühne ging. Neben regionalen Unternehmen wie Cordes & Graefe oder der Arbeitsgruppe „Pro Ehrenamt Stuhr“ waren auch niederländische Universitäten anzutreffen. Und auch Ehemalige Schüler strömten an ihre alte Wirkungsstätte zurück und berichteten über ihren Werdegang sowie die Entscheidungsfindung. Insgesamt präsentierten sich über 30 Aussteller.

Organisiert hatte die Messe – anders als in den Jahren zuvor – die Fachbereichsleiterin Gesellschaft, Hella Burkhart. „Da wir momentan keinen Oberstufenkoordinator haben, wurde die Aufgabe in diesem Jahr mir zuteil“, erklärte sie. Gemeinsam mit der Elternvertreterin Gabi Feldt habe sie sich bemüht, ein ebenso gutes Angebot wie in den zurückliegenden Jahren auf die Beine zu stellen. Dass alles reibungslos über die Bühne ging, verdankte Burkhart auch den guten Strukturen, die sie bei Aufnahme der Arbeit vorfand, wie sie selbst sagt.

Das könnte auch daran liegen, dass Schulleiter Michael Triebs die Berufsorientierung als festen Bestandteil der Schule ansieht und diese seit jeher fördert. „Auch wenn viele der Schüler zunächst mit Skepsis herkommen, sind die meisten von ihnen hinterher positiv überrascht“, erklärte er.

Dass diese Messe nicht wirkungslos bleibt, zeigte auch das Beispiel Sandra Epplers. Die 19-jährige angehende Bankkauffrau hatte vor wenigen Jahren selbst die Messe besucht und dort ihren Berufswunsch verfestigt. Doch gerade für Leute, die noch keinen genauen Plan von ihrer nahen Zukunft haben, bot das Angebot genügend Anhaltspunkte.

Der 17 Jahre alte Timo Siemer, der im kommenden Schuljahr sein Abitur absolviert, ließ sich von den zahlreichen Ausstellern begeistern. „Ich weiß noch gar nicht, wo es mich später hinziehen wird“, gab er zu. Vor allem deshalb begrüßte er die Idee des Schulleiters, die Veranstaltung für die Elftklässler als verpflichtend zu deklarieren. So würde man sich ernsthaft und bewusst mit dem Leben nach der Schule beschäftigen.