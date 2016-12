Lücke klafft im Haushaltsplan 2017

Samtgemeinde Schwaförden muss Minus von 96 700 Euro veranschlagen / Kinderbetreuungskosten: Denker sieht Land in der Pflicht

+ Helmut Denker sieht das Land in der Pflicht, sich stärker an den Kosten von Kinderbetreuungseinrichtungen – hier die Krippe Gänseblümchen in Schwaförden – zu beteiligen. - Foto: Behling

Schwaförden - Grund zur Besorgnis liefert der Entwurf des Haushaltsplanes 2017 der Samtgemeinde Schwaförden: Das Zahlenwerk, das die Fachausschüsse vorberaten haben und über das der Samtgemeinderat in seiner für den 21. Dezember geplanten Sitzung beschließen soll, weist eine Lücke auf. „Wir können den Ergebnishaushalt nicht ausgleichen, verzeichnen ein Minus in Höhe von 96 700 Euro“, stellt Helmut Denker fest. Der Samtgemeindebürgermeister unterstreicht: „Das würde unter normalen Umständen bedeuten, dass wir in die Haushaltskonsolidierung gehen. Wir können das noch einmal abwenden, dadurch, dass wir 2015 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen haben.“ Von dieser „Reserve“ zehrte die Samtgemeinde bereits für den Ausgleich des Nachtragshaushaltes 2016.

Die Samtgemeindeumlage wäre die einzige Stellschraube, an der man drehen könnte, um mehr Einnahmen zu generieren. Sie ist aber in diesem und den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren bereits jeweils um einen Prozentpunkt auf aktuell 42 Prozent der Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden erhöht worden. Ein Vergleichswert: In der Samtgemeinde Kirchdorf ist die Umlage für 2017 auf 48 Prozent festgesetzt. Im Entwurf des Schwafördener Haushaltsplanes 2017 bleibt die Umlage unverändert. Denker: „Ein Prozentpunkt mehr brächte rund 40 000 Euro – um das Minus auszugleichen müssten wir also um zwei, eigentlich um drei Punkte erhöhen. Das hätte einige Mitgliedsgemeinden in Bedrängnis gebracht.“

Als einen wesentlichen Grund für den finanziellen Engpass der Samtgemeinde nennt Helmut Denker erneut die Kosten für die Kinderbetreuung. Für die vier Kindergärten, den Hort und die Krippe sind die Gesamtkosten (Personal, Gebäudeunterhaltung, Strom et cetera) im Haushaltsplanentwurf 2017 mit 1 666 100 Euro veranschlagt – nach Abzug der Elterbeiträge und des Personalkostenzuschusses seitens des Landes Niedersachsen verbleiben 896 700 Euro an ungedeckten Kosten, die die Samtgemeinde zu tragen hat. Das sind fast 54 Prozent: „Der Plan war mal, dass das Land, die Eltern und der Träger jeweils ein Drittel aufbringen“, erinnert Denker. „Wir sehen das Land in der Pflicht, deutlich nachzulegen. Darum bemüht sich derzeit der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund.“ Über die Elternbeiträge müsse man vor Beginn des neuen Kindergartenjahres im August 2017 auch noch einmal sprechen, avisiert der Samtgemeindebürgermeister. Allerdings waren sie erst Anfang dieses Jahres erhöht worden. Denker: „Wenn man die Gebühren so anhebt, dass die Kinder nicht mehr in die Einrichtungen geschickt werden, ist das ein klassisches Eigentor.“

Keine einzige Investition findet sich im Haushaltsplanentwurf 2017. „Wir hatten eigentlich vor, mit der energetischen Sanierung im Alttrakt der Drei-Freunde-Grundschule weiter zu machen, aber für den zweiten Bauabschnitt ist im nächsten Jahr kein Geld da.“ Fahrzeugersatzbeschaffungen für die Feuerwehr werden erneut „vertagt“. Eine Bereisung mit den Samtgemeinderatsmitgliedern, um sich ein Bild vom Zustand und Sanierungsbedarf der Liegenschaften zu machen, die die Samtgemeinde unterhält – etwa der Gemeindeverbindungsstraßen – kündigt Helmut Denker an: „Wir wollen uns ein Bild machen, welche Maßnahmen am dringendsten sind.“ - ab