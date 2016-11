Mit Auto überschlagen: 62-Jähriger schwer verletzt

Vorfahrt missachtet

Wetschen - Ein 62 Jahre alter Mann ist am frühen Freitagabend bei einen Verkehrsunfall in Wetschen schwer verletzt worden. Eine 31-Jähriger trägt leichte Verletzungen davon. Das teilen die Beamten am Samstag mit.

Der 62-jährige Fahrer aus Diepholz fuhr mit seinem Pkw die Wetscher Bruchstraße in Richtung der Bundesstraße 214. Am Kreuzungsbereich zur B214 missachtet der Diepholzer die Vorfahrt eines 31-jährigen Autofahrers aus Rehden, welcher die B214 in Richtung Diepholz befährt. Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Auto des 62-jährigen überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen. Der Wagen des 31-jährigen Rehdeners prallt nach dem ersten Zusammenstoß noch mit dem Pkw eines entgegenkommenden 27-Jährigen aus Lastrup zusammen.

Der 62-jährige wird bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der 31-jährige Rehdener verletzt sich leicht. An den beteiligten Fahrzeugen entsteht nach Polizeiangaben ein geschätzter Schaden von etwa 13.500 Euro.

