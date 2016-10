1500 Euro Schaden in Rehden

Rehden - Sachbeschädigung an der Schule am Geestmoor, Oberschule Rehden: Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitag und Sonntag eine Glasscheibe im Eingangsbereich der Schule an der Schulstraße zerstört. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von etwas 1 500 Euro. Zeugen können sich bei der Polizei in Rehden, Telefon 05446/1888, melden.