Fahrer sitzen angetrunken am Steuer

Polizei kontrolliert in Rehden und Hemsloh

Rehden/Hemsloh - Die Polizei hat in der Samtgemeinde Rehden gleich zwei Alkoholsünder aus dem Verkehr gezogen. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde zunächst ein Mann auf der Nienburger Straße in Rehden kontrolliert. Während des Gesprächs stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte, dass der 38-Jährige angetrunken am Steuer gesessen hatte. Eine Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt.

Etwas später kontrollierte die Polizei einen 42-jährigen Autofahrer auf der Wagenfelder Straße in Hemsloh. Auch bei ihm bestätigte sich der Verdacht auf Alkoholkonsum. Es wurde ebenfalls eine Blutprobe angeordnet. Auch dieser Fahrer durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.