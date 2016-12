„Spende ist Gold wert“

„Altes Amt Lemförde“: Kreissparkasse unterstützt Konfirmanden-Ferien-Seminar

+ Manfred Tuma (l.) von der Kreissparkassen-Geschäftsstelle Lemförde überreichte jetzt an Diakon Ingo Jaeger (v.l.), Lynn Sharin Mihalic, Pastor Eckhart Schätzel, Tami Seel und Hanno Groß eine Spende von 500 Euro für das Konfirmanden-Ferien-Seminar. - Foto: Bechtel

Lemförde - „Ich bin heute der Nikolaus“, sagte am Dienstagabend gut gelaunt Manfred Tuma von der Lemförder Kreissparkassen-Geschäftsstelle im evangelischen Gemeindehaus in Lemförde. Im Gepäck hatte er eine Spende von 500 Euro, die dem Konfirmanden-Ferien-Seminar 2017 zugutekommt.

In der Zeit vom 22. bis 29. Juni veranstalten die drei evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Brockum, Burlage und Lemförde ein gemeinsames Konfirmanden-Ferien-Seminar in der Jugendbildungsstätte in Tecklenburg. Gerechnet wird mit mehr als 50 Teilnehmern; hinzu kommen etliche Teamer, sodass es insgesamt knapp 70 Personen sind, die diese acht besonderen Tage miteinander erleben und gestalten werden. Die Leitung des Seminars – thematische Unterrichtsgruppen, soziales Lernen in der Großgruppe, Andachten und Gottesdienste oder Abenteuer- und Planspiele – wird in den Händen von Diakon Ingo Jaeger, Pastor Konrad Langrehr-Tell, Pastor Eckhart Schätzel und Vikar Julien Fuchs liegen. Im Januar sollen die Vorbereitungen für das Vorhaben beginnen.

„Die Kosten für Unterkunft und Busfahrt sind deutlich angestiegen. Auf der anderen Seite können wir die Teilnehmerkosten von 130 Euro aus sozialen Gesichtspunkten nicht erhöhen“, erläuterte Pastor Eckhart Schätzel. Einzelne Familien seien in den Vorjahren bereits bei diesen Kosten deutlich an ihre Grenzen gestoßen.

„Die Zuschüsse aus Mitteln der drei Kirchengemeinden, des Landkreises und des Kirchenkreises reichen derzeit nicht aus, um das tatsächlich vorhandene Defizit auszugleichen“, stellte der Geistliche dar.

Umso größere Freude herrschte nun bei der Spendenübergabe, „die eine große Hilfe für das Projekt ‚Konfirmanden-Ferien-Seminar 2017‘ ist. So können wir den Teilnehmerbeitrag halten“, betonte Pastor Schätzel, der strahlend und dankbar mit Diakon Ingo Jaeger sowie den Teamern Lynn Sharin Mihalic, Tami Seel und Hanno Groß die 500 Euro entgegennahm.

„Das ist genau unsere Zielgruppe! Denn wir wollen Jugend, Kultur, Sport fördern“, akzentuierte Manfred Tuma. „Deshalb ist die Spende für uns Gold wert“, hob Diakon Ingo Jaeger hervor, der weiter erklärte: „Wir sind diesmal ein Team von 17 Leuten; davon sind vier Hauptamtliche und der Rest Ehrenamtliche. Ohne sie könnten wir das auch gar nicht wuppen.“

Besonders freute sich Jaeger aber: „Wir bekommen das erste Mal einen eigenen Song für das Konfirmanden-Ferien-Seminar. Also einen eigenen Freizeitsong, an dem wir gerade schreiben. Der soll dann im Seminar der Schlager 2017 werden.“ J cb