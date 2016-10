Hervorragende Ergebnisse am Steinhuder Meer

Kirchhoff und Manthey Vize-Meister

+ Vize-Meister in der Bootsklasse „Europe“: Fabian Kirchhoff und Vanessa Manthey von der Seglervereinigung Hüde. J Foto: SVH

Hüde - Bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft in der Bootsklasse „Europe“ errangen Segler der Seglervereinigung Hüde/Dümmer (SVH) hervorragende Spitzenpositionen. In der vom 29. September bis 3. Oktober auf dem Steinhuder Meer ausgetragenen Regatta, wurde Vanessa Manthey Deutsche Vize-Meisterin bei den „Europe“-Damen.

Ebenso freuen konnte sich Fabian Kirchhoff über die Silbermedaille in der Herren-Konkurrenz. Insbesondere Fabian Kirchhoff machte den internationalen Titelkampf in den insgesamt acht Regattaläufen bei stürmischen Winden bis zu sechs Beaufort äußerst spannend. In einem Herzschlagfinale des letzten der jeweils etwa 3,5 Seemeilen langen Wettläufe fehlten Fabian Kirchhoff gerade mal 30 Zentimeter, die der neue Deutsche Meister Sverre Reinke aus Bremerhaven über die Ziellinie rettete.

Manthey und Kirchhoff trainieren für ihre Segelsporterfolge nicht nur an ihrem Studienort Flensburg, sondern vor allem in dem „Landesstützpunkt Segeln Niedersachsen“ der SVH auf dem Dümmer.

Weitere Sportler der SVH aus dem „Europe Team Niedersachsen“ lieferten ebenfalls tolle Ergebnisse bei der IDM Europe 2016 ab. In der Herren-Konkurrenz konnten sich insgesamt vier Segler der SVH unter den Top Acht der Meisterschaft platzieren.

Eine Übersicht über die Ergebnisse der SVH-Sportler bei der IDM Europe 2016:

Damen (23 Starter): 2. Platz, Vanessa Manthey und 12. Platz, Leonie Schrader.

Herren (39 Starter): 2. Platz, Fabian Kirchhoff; 5. Platz, Florian Jakobtorweihen; 7. Platz, Peter Niklas Nagel; 8. Platz, Vincent Schrader; 16. Platz, Jan Düllmann; 20. Platz, Alex Wolf; 21. Platz, Fabian Tiemann; und 34. Platz, Maarten Würtz.

Die Seglervereinigung Hüde fördert in ihrem „Landesstützpunkt Segeln Niedersachsen“ nicht nur Spitzensportler vor allem in der Bootsklasse „Europe“, sondern bietet insbesondere Jugendlichen, vom Anfänger im „Optimisten“, über die Bootsklassen „Teeny“ und „Europe“, die Gelegenheit, das Segeln von Grund auf zu lernen und bei Interesse auch in den Leistungssport überzugehen.