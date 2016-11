Theater, Spaß, Tombola

Bunter Abend in Wehrbleck

+ © Schwenker Szene aus dem Theaterstück: Lehrling Max (Mathis Wiegmann), Putzfrau Frau Bolle (Annina Falldorf) und der italienische Gastarbeiter (Tobias Schwenker). © Schwenker

Wehrbleck - Das „Bunte Vergnügen“ des Feuerwehr-Jugend-Spielmannzuges Wehrbleck beginnt heute, Freitag, mit dem „Bunten Abend“ um 19.30 Uhr (der Bunte Nachmittag folgt am Sonntag, 27. November, um 14.30 Uhr, mit Kaffeetafel).

Für beide Tage sind noch Karten zu haben, Karten können im Gasthaus Lüdemann (Tel. 0 42 74 / 13 54) erworben werden. „An beiden Tagen wird es eine Tombola mit tollen Preisen geben“, heißt es in einer Pressemitteilung. Vorbereitet haben die Mitglieder des Feuerwehr-Jugendspielmannszuges Wehrbleck das Theaterstück

„Betriebsklima Wundervoll“ . Hier hat Direktor Koller hat ein grauenhaftes Betriebsklima in seiner kleinen Firma: Personalmangel, Kündigungen – und dann ist da noch der vorlaute Lehrling, der ihn auf die Palme bringt. Bei all dem Stress hat der Direktor obendrein noch einen wichtigen Termin vergessen. Hals über Kopf bricht er auf – und der Lehrling übernimmt das Kommando. Schlagartig ändert sich das Betriebsklima!, Aber die Chefrolle hält auch einige Überraschungen für den Lehrling bereit...

Im Showteil geht es „Zurück in die Kindheit“: Oma, Mutter und Tochter unterhalten sich über die verschiedene Serien und Filme, alle drei haben dabei unterschiedliche Favoriten. Die Unterhaltung wird durch die Vorführung verschiedener Lieder und Tänze untermalt.

„Wir entführen die Zuschauer zurück in ihre Kindheit, als es noch keine Smartphones gab, den menschen ein Funkloch egal war und niemand wusste, was ein Selfie ist. Die guten alten Zeiten halt“, heißt es in der Einladung des Feuerwehrnachwuchses. Die Kinder und Jugendlichen proben seit August – und hoffen auf zwei volle Säle an den Aufführungsterminen.