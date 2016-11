Polizei findet 60 Tier-Kadaver in Barenburg

42-Jähriger hinterlässt tote Tiere

+ © S. Wendt Das Haus in Barenburg ist derzeit unbewohnt. © S. Wendt

Barenburg - Von Sylvia Wendt. 60 Tierkadaver, zumeist Gänse, Hühner, Tauben und Kaninchen, manche von ihnen bereits verwest; dazu tote Schafe und die Skelette dreier Rinder – verteilt auf Stallungen, Scheunen und sonstige Nebengebäude eines Anwesens in Barenburg. Den Polizeibeamten, die am Samstag vor Ort waren, bot sich ein grauenhaftes Bild. Anwohner hatten die Polizei alarmiert, weil „Tierkadaver nicht ordnungsgemäß entsorgt worden seien“, teilte ein Sprecher der Polizei Sulingen am Donnerstag auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Hinzugezogen wurde am Samstag das Veterinäramt des Landkreises Diepholz, „das dann auch an der Begehung der Gebäude teilnahm und unaufschiebbare Maßnahmen einleitete“, heißt es seitens der Polizei.

Gegen den letzten Bewohner des Grundstücks, einen 42-jährigen Mann, der Ende Oktober dieses Jahres mit seiner Familie aus Barenburg weggezogen ist und die Tierkadaver sowie diversen Müll und Unrat zurückgelassen hatte, seien „entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren“ eingeleitet worden.

Gebäude nicht einsehbar

Die „unfassbaren Zustände im Ortskern von Barenburg“ seien vermutlich erst so spät bekannt geworden, da die betroffenen Gebäude von der Durchfahrtsstraße her durch das Wohngebäude verdeckt und nicht einsehbar sind – heißt es im Polizeibericht.

Tatsächlich aber haben sich Anwohner bereits im Mai über Gestank und Lärm beschwert – im Rathaus Kirchdorf. Mehrere telefonische und auch schriftliche Hinweise, zuletzt erneut im August, habe man aufgrund der Hinweise der Bürger an das Veterinäramt als für den Tierschutz zuständige Behörde weitergegeben, heißt es seitens eines Sprechers der Verwaltung.

"Keinerlei Beanstandungen“

Nach dem Hinweis im Mai habe man bei einem Ortstermin „geringe Feststellungen“ gemacht, die seien „keinesfalls dramatisch“ gewesen, dem Tierschutz sei Genüge getan worden, erklärt Dr. Teekla Neupert vom Veterinäramt Diepholz auf Anfrage dieser Zeitung. Im Juni sei ein erneuter Besuch erfolgt, da seien die Mängel behoben gewesen. „Tierschutzrechtlich gab es keinerlei Beanstandungen“, bekräfigt Dr. Thorsten Abeling vom Veterinäramt Diepholz. Noch im August und Oktober seien Kollegen vor Ort gewesen: „Dass sich das dann so dramatisch entwickelt“, das habe man nicht vorhersehen können. Erste Überprüfungen an den vorherigen Wohnorten des 42-Jährigen hätten „keine Auffälligkeiten“ ergeben. Dort sei nichts bekannt über den Mann im Hinblick auf Verletzungen des Tierschutzgesetzes, für ihn habe kein Tierhalteverbot bestanden.

Eingeschaltet sei nun die Staatsanwaltschaft. Der Tierhalter sei zuständig für die Beseitung der Tierkadaver. Mündlich sei der 42-Jährige bereits dazu aufgefordert worden, auch schriftlich ergehe das Ersuchen. Das Veterinäramt erwarte eine Rückmeldung der Tierkörperbeseitigunganstalt, als Beleg dafür, dass die Tiere vom Grundstück entfernt wurden. Man werde den Vorgang eng begleiten, sagt Abeling.

Nachbarn beschreiben den Mann als „Eigenbrötler“, man habe das Blöken der Schafe gehört und die Rinder.