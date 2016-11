Dank an Michael Lück und Heiner Nordmann

+ Verabschiedung (v.l.): Heiner Nordmann, Michael Lück und Bürgermeister Heinrich Schwenker. - Foto: S. Wendt

Wehrbleck - Mit Michael Lück scheidet (aufgrund der zu geringen Stimmenzahl bei der jüngsten Kommunalwahl) ein Ratsherr aus dem Gemeinderat Wehrbleck aus, der in den zehn Jahren seiner Zugehörigkeit wohl kaum eine Sitzung verpasst habe, erklärte Wehrblecks Bürgermeister Heinrich Schwenker bei der Verabschiedung am Mittwochabend. Lück ist in einer Vielzahl an örtlichen Vereinen Mitglied, engagiert als Feuerwehrmann und Unternehmer im eigenen Fuhrbetrieb. Man bleibe in Kontakt, hoffte Schwenker. „Ihr seid mich nicht los“, versprach Lück. Er wolle auch künftig versuchen, als Zuschauer bei den Sitzungen anwesend zu sein.

Heiner Nordmann hingegen hatte nicht erneut kandidiert, er gehörte dem Gemeinderat Wehrbleck seit 1991 an. Nordmann sei in Wehrbleck „bekannt, wie ein bunter Hund“. Der ehemalige Küchenchef an der Feuerwehrtechnischen Zentrale Wehrbleck sei immer in der Nähe seiner Heimatgemeinde gewesen, falls man ihn gebraucht habe. Nordmann habe sich stets engagiert, immer gemeldet, wenn es etwas zu tun gab, dankte Bürgermeister Heinrich Schwenker. Auch Nordmann sei in den örtlichen Vereinen aktiv. Nordmann dankte für das Lob. Die ersten Jahre im Rat seien hart gewesen. „Ich werde euch im Auge behalten“, erklärte Nordmann.

Bürgermeister Heinrich Schwenker überreichte beiden Blumen, Urkunde und Geschenke. - sis