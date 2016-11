Ansturm auf „Hüttenzauber“

Fünf Jahre DRK-Tagespföege Kirchdorf/ Keine Expansionspläne im „Badehaus“

+ Luden ein zum fünfjährigen Bestehen der DRK-Tagespflege nach Kirchdorf, v.l., Nicole Lembke (Fahrerin), Heike Kolloge (Küche), Maria Kreher, Heike Stelloh, Nadja Harder. - Foto: Kurth-Schumacher

KIRCHDORF - Das „Alte Badehaus“ beherbergt seit fünf Jahren die DRK-Tagespflege in Kirchdorf. Das historische Domizil genügt allen Ansprüchen, die an eine moderne Pflegeeinrichtung gestellt werden. Aktuell sind die 13 möglichen Plätze für die Klientel mehr als nachgefragt – ausgebucht.

„Aber natürlich haben wir immer auch Kapazitäten frei für Notfälle“, sagt Leiterin Heike Stelloh. Es fehle ja auch öfters mal jemand. Um die täglich maximal 13 Personen kümmern sich vier examinierte Kräfte (je zwei Altenpfleger und zwei Krankenschwestern), drei Betreuungskräfte, zwei Hauswirtschafterinnen sowie vier Fahrer. Eine Vergrößerung lehnt Stelloh ab: „Wir wollen bei 13 Plätzen bleiben. Das ist von der Größe her sehr angenehm, es wird eine familiäre Atmosphäre geschaffen. Man kennt sich.“ All das ginge bei einer Vergrößerung der Einrichtung verloren.

Alle Mitarbeiter sind Ansprechpartner für die Familien, die Fragen haben zum Thema Tagespflege und Kosten. Das Klientel ist eingestuft bis hoch zur Pflegestufe drei, es sind Rollstuhlfahrer darunter, Schwerstbehinderte – das Gros bildet die Gruppe der Demenzkranken. Ihre Zahl nehme zu – viele würden daheim gepflegt, aber die Familie benötige auch Entlastung. Gut komme Musik an, dann werde mitgesungen. Insbesondere das Programm für den Nachmittag werde an die Bedürfnisse der Dementen angepasst, die dann Bewegung fordern. Es wird gekegelt, Ringe geworfen. „Das Kopfrechnen übrigens sitzt noch perfekt“, berichtet Stelloh. Regelmäßig gehören Team und Klientel der Tagespflege zu den Besuchern örtlicher Veranstaltungen. Der Bummel über den Herbstmarkt war auch in diesem Jahr Pflicht. Auch der Kohlmarsch wird herbeigesehnt: Dann geht es in munterer Runde, mit Stopps für Spiele, durchs Dorf. Es wird Punsch (alkoholfrei) getrunken, es werden Teebeutel geworfen und Gummistiefel – bis man in der Gastwirtschaft angekommen ist. Jährlich gehört die Urlaubsfahrt, von Montag bis Freitag, zum Angebot der DRK-Tagespflege „Altes Badehaus“, es geht an die See oder in die Lüneburger Heide, wie Ende Mai 2017 wieder, in diesem Jahr war Holland das Ziel.

Auch wenn gerade kein „Hüttenzauber“ angesagt ist: Wer sich informieren möchte, kann das jederzeit, auch einen „Schnuppertermin“ vereinbaren. Die Tagespflege ist geöffnet montags, mittwochs und freitags von 8 bis 16.30 Uhr, dienstags und donnerstags bis 18 Uhr (Tel. 0 42 73 / 9 63 02 65.1 - sis

KIRCHDORF - „Wir fanden, ein Markt wie dieser ist der richtige Rahmen für unser fünfjähriges Bestehen“, sagt Heike Stelloh, Leiterin der DRK-Tagespflegeeinrichtung „Altes Badehaus“. Unter der Überschrift „Hüttenzauber“ hatten sie und ihr Team am Samstag Hobbykünstler eingeladen, sich zu präsentieren. Die Geschäfte liefen gut: Einige Artikel waren schon eine Stunde nach Veranstaltungsbeginn ausverkauft.

Die sieben Aussteller von außerhalb hatten Beton-, Holz und Papierkunst, weihnachtliche Dekoration sowie diverse Handarbeiten im Angebot, das Team des Alten Badehauses sorgte mit Kalt- und Heißtränken, Bratwurst, Knipp und Kuchen für die Bewirtung der Gäste.

Die Mitarbeiterinnen hatten außerdem einen Verkaufsstand vorbereitet. Sie veräußerten unter anderem Strickstrümpfe, Körnerkissen und zu Bonbonieren umgearbeitete Weckgläser. „Die Marmeladen, das Kräutersalz und den Badehaus-Likör haben unsere Hauswirtschafterinnen zubereitet“, sagte Heike Stelloh. Großen Anklang fanden die Sterne aus Brotpapiertüten, die die Betreuungskräfte zusammen mit den Tagesgästen gebastelt hatten: Sogar die Standdekoration wechselte am Ende den Besitzer.

Die Einrichtung besteht seit dem 1. November 2011. „Wir haben damals mit zwei Tagesgästen und vier Mitarbeiterinnen angefangen, jetzt sind wir fast komplett ausgelastet“, erinnert sich Heike Stelloh, die neben Maria Kreher und Nadja Harder zu den Kräften der ersten Stunde gehört. Inzwischen hat sich das Personal mehr als verdreifacht, täglich werden bis zu 13 Tagesgäste – mit oder ohne Pflegeeinstufung – im „Alten Badehaus“ betreut. Das Team um Heike Stelloh freute sich die gute Resonanz auf den Markt. Und darüber, dass einige Besucher die Gelegenheit nutzten, sich unverbindlich umzuschauen oder sich zu einem „Schnuppertag“ anzumelden. - mks