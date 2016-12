Streit um das nächtliche Taxi – Unternehmer verurteilt

Schwarze: „Ich habe nicht gegen die Beförderungspflicht verstoßen“

+ Nachts mit dem Taxi unterwegs: Kein auskömmliches Geschäft auf dem Land, klagen Unternehmer aus der Branche. - Foto: dpa

Diepholz - Von Anke Seidel. Das hätte sich Taxi-Unternehmer Thomas Schwarze aus Diepholz nicht träumen lassen: Ein Gericht verurteilte den 49-Jährigen zur Zahlung eines Bußgelds von 199 Euro, weil er seine Bereitstellungs- und Beförderungspflicht verletzt hatte – obwohl er keinen Fahrgast mitten in der Nacht hatte stehen lassen. Schwarze hatte die Vorbestellung für eine nächtliche Taxi-Fahrt storniert: „36 Stunden vor Fahrtantritt“, berichtet der Diepholzer – und will das Urteil nicht auf sich sitzen lassen: „Wir gehen in die Revision!“

Denn im Kern geht es in diesem Rechtsstreit um die Frage, ob ein Taxi-Unternehmer nachts alle Aufträge annehmen muss – auch wenn es sich wirtschaftlich absolut nicht rechnet.

Der konkrete Fall: An einem Freitag im Februar hatte der damalige stellvertretende Landrat Werner Schneider eine nächtliche Taxi-Fahrt vorbestellt: Er wollte in der Nacht von Sonntag auf Montag um 1.30 Uhr abgeholt werden. Schwarze nahm die Bestellung an, widerrief sie aber am Sonnabend: „Wir hatten eine nächtliche Fahrt zum Flughafen.“

Einen Fahrer hatte der 49-Jährige im nächtlichen Einsatz. Er besitzt aber vier Taxi-Konzessionen – und hätte, so die Auffassung des Gerichts, einen weiteren Fahrer einsetzen müssen.

Schwarze allerdings geht nicht davon aus, dass er alle seine Taxis an sieben Tagen in der Woche 24 Stunden besetzen muss: „Es kann ja nicht sein, dass man gezwungen wird, sich zu ruinieren“, beschreibt er die betriebswirtschaftlichen Folgen des Urteils. „Pro Nacht müsste ich 160 Euro Lohnkosten zahlen“, rechnet der Diepholzer Taxi-Unternehmer vor, „hinzu kämen noch die Kosten für die Fahrzeug-Unterhaltung.“

Auf dem Land lässt sich nicht viel verdienen

Um kostendeckend zu arbeiten, müsste das Taxi pro Nacht 250 Euro einfahren – im ländlich geprägten Diepholz und Umgebung völlig illusorisch, sagt Schwarze. Rund um die Uhr sei sein Unternehmen jedoch am Wochenende im Einsatz, weil da Bedarf sei.

Müsste er auch an den rund 250 weiteren Nächten im Jahr grundsätzlich Fahrer und Fahrzeug bereitstellen, „dann müsste ich allein 40.000 Euro Lohnkosten im Jahr zahlen“, klagt der 49-Jährige.

Der Widerruf einer Vorbestellung sei seiner Meinung nach keine Verletzung der Beförderungspflicht, so Schwarze. „Das wäre der Fall, wenn ich jemanden am Bahnhof stehen lassen würde.“

Weiteres Unternehmen hatte abgesagt

Er habe sich unheimlich über die Absage geärgert, erklärte dagegen Werner Schneider auf Anfrage. Auch ein zweites Diepholzer Unternehmen, M & M (Taxi 3066 GmbH), habe die Nachtfahrt nicht übernehmen wollen: „Deshalb habe ich eine Meldung an den Landkreis geschrieben.“ Beide Unternehmen hätten daraufhin einen Bußgeldbescheid erhalten, beide hätten dagegen Einspruch eingelegt. Deshalb sei es in beiden Fällen zum Gerichtsverfahren gekommen.

Die Taxi 3066 GmbH wollte am Dienstag nicht Stellung beziehen – wohl aber Günter Schweers, Vorsitzender der Kraftdroschken- und Mietwagen-Vereinigung im Landkreis Diepholz. Er vertritt die Interessen von insgesamt 28 Unternehmen im Landkreis Diepholz. Geschätzt gebe es in diesem Lebensraum aber zwischen 50 und 55, so Schweers. Er bestätigte, dass die Gesetzeslage und die Praxis immer mehr kollidieren: „Das ist ein sehr sensibles Thema.“

Mitarbeiter sind schwierig zu finden

Die Einführung des Mindestlohns habe in der Branche zu enormen Kostensteigerungen geführt. Außerdem sei es deutlich schwieriger geworden, Mitarbeiter zu finden – gerade für den nächtlichen Einsatz. „Auf dem Land ist es extrem schwer, nachts ein Taxi vorzuhalten“, beschreibt Schweers die Konsequenz. Denn die Betriebskosten müssten finanziert werden – auch wenn es in einer Nacht gar keinen Fahrgast und damit gar keine Einnahmen gebe.

Der Aspekt der Wirtschaftlickeit habe in dem Urteil gar keine Rolle gespielt, sagt Schweers. „Andererseits müssen wir Taxi-Unternehmen aber alle fünf Jahre nachweisen, dass unsere Wirtschaftlichkeit gegeben ist.“

Also die nächtliche Beförderungspflicht auf mehrere Schultern verteilen – mit einem Bereitschaftsplan, an dem sich alle Unternehmen vor Ort beteiligen? „Das ist ein probates Mittel“, antwortete Schweers auf diese Frage. „Aber das kann nur dort funktionieren, wo sich alle Unternehmen freiwillig dafür entscheiden“, so der Vorsitzende der Kraftdroschken- und Mietwagen-Vereinigung.

Landkreis führt Gespräche

Rechtlich zuständig ist der Landkreis Diepholz. „Wir sind momentan mit Taxi-Betreibern und dem Verband im Gespräch“, so Kreisrat Markus Pragal auf Anfrage zu einem möglichen Bereitschaftsplan. Eine Beförderungsmöglichkeit müsse jederzeit gegeben sein, betonte der Kreisrat.

Der Landkreis habe nach drei Beschwerden drei Bußgelder verhängt. „Gegen zwei wurde Einspruch eingelegt. Eines ist akzeptiert worden.“ Das Gericht habe die Rechtsauffassung des Landkreises Diepholz ja bestätigt.

„Mittlerweile hat es zwei weitere Beschwerden gegeben, die allerdings noch in der Prüfung sind“, ergänzte der Kreisrat. Ein Bereitschaftsplan sei sicher eine Lösung, „aber das muss funktionieren“. Sollten sich die Unternehmen nicht darauf verständigen können, dann könnte der Landkreis einen solchen Plan erstellen – oder erstellen lassen.

Günter Schweers weiß indes, dass die Unzufriedenheit in seiner Branche groß ist: „Es sind nicht wenige, die überlegen, ihre Taxi-Konzession zurückzugeben, weil es nicht wirtschaftlich ist.“ Ihre Alternative wäre, einen Mietwagen anzubieten. Genau das überlegt auch Thomas Schwarze: „Dann kann ich selbst entscheiden, wann ich fahre, wen ich fahre – und was ich nehme.“

Und Werner Schneider? Er hatte im Februar ein Taxi-Unternehmen aus dem Nachbar-Landkreis Vechta geordert: „Die sind sofort gekommen.“