16 Stimmen für Bernt Streese

Kandidat der SPD bei Wahl zum stellvertretenden Diepholzer Bürgermeister

+ Bürgermeister Dr. Thomas Schulze (sitzend) mit seinen Stellvertretern (von links) Gerhard Albers, Hans-Werner Schwarz und Hans-Ulrich Püschel am Ende der Ratssitzung. - Foto: Jansen

Diepholz - Mehr Diskussionen als erwartet gab es am Donnerstagabend in der konstituierenden Sitzung des neuen Diepholzer Stadtrates. Bei der Wahl der stellvertretenden Bürgermeister stellte die SPD-Fraktion zudem einen eigenen Kandidaten auf: Bernt Streese. Er bekam in der von SPD-Fraktionssprecher Manfred Albers beantragten geheimen Wahl 16 Stimmen von 31 anwesenden Ratsmitgliedern. Das reichte nicht für eine Überraschung.

Zu ehrenamtlichen stellvertretenden Bürgermeister gewählt wurden erwartungsgemäß Gerhard Albers (CDU) mit 20 Stimmen, Hans-Ulrich Püschel (CDU) mit 18 Stimmen und Hans-Werner Schwarz (FDP) mit 19 Stimmen.

Souverän leitete Marcel Scharrelmann (CDU) als neuer Ratsvorsitzender die fast dreistündige Sitzung.