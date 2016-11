Stärkung der Diepholzer Innenstadt: Was schlagen die Bürger vor?

Ziele für die Entwicklung festlegen: Öffentliche Auftaktveranstaltung am 29. November im Rathaus / Konzept umfasst nicht nur die Lange Straße

+ Als Beispiel für „Missstände in der Innenstadt“ zeigt die Stadt die Ecke Bahnhofstraße / Hinterstraße. - Foto: Stadt Diepholz

Diepholz - Die Innenstadt von Diepholz ist ein Ort der Vielfalt, an dem Arbeiten, Wohnen und Kultur Hand in Hand gehen. Um die Innenstadt zu stärken, soll die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ auf den Weg gebracht werden. Hierzu findet am Dienstag, 29. November, ab 18 Uhr die Auftaktveranstaltung im Rathaus der Stadt Diepholz statt, in der für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit besteht, sich zu informieren, erste Ideen einzubringen und gemeinsam zu diskutieren, teilte die Stadt gestern mit.

Im Ergebnis soll ein Konzept mit konkreten Maßnahmen zur Stärkung der Innenstadt entwickelt werden. Wichtig sei dabei, dass sich Politik, Verwaltung, Gewerbetreibende, Immobilieneigentümer und Bürger auf einen gemeinsamen Weg begeben, um sich Gedanken über die Zukunft der Stadt Diepholz und ihrer Innenstadt zu machen, so sie Pressemitteilung der Stadtverealtung weiter. Konkret heißt das zum Beispiel: Wie können die Lange Straße, Mühlenstraße und Lappenberg attraktiver werden? Wo sollen Autos in der Innenstadt fahren dürfen und wo nicht? Was kann gegen die Leerstände getan werden? Wie kann die historische Bausubstanz sichtbarer werden? Welche weiteren Angebote sollte es für Jung und Alt geben?

Das Konzept umfasst dabei nicht nur die Lange Straße, sondern erstreckt sich vom geplanten Famila-Markt östlich des Bahnhofs bis zur C.-Schwarze-Straße. Die Innenstadtentwicklung muss darüber hinaus in Zusammenhang mit anderen Planungen wie dem Bildungscampus, neuen Wohn- und Gewerbegebieten sowie touristischen Attraktionen betrachtet werden. Es sollen daher auch Ziele für die gesamtstädtische Entwicklung festgelegt werden, die zukünftige Veränderungen der Lebens- und Arbeitsweise, des Klimas und der Mobilität berücksichtigen.

Frank Schlegelmilch vom beauftragten Büro BPW baumgart+partner appelliert zu einer aktiven Teilnahme: „Wir als Gutachter analysieren die Innenstadt mit dem Blick von außen und vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus anderen Städten. Die Bürgerinnen und Bürger verfügen über wichtige Ortskenntnisse, sie wissen um die Probleme und Handlungsbedarfe aus ihren alltäglichen Erfahrungen. Nur wenn man beides zusammenführt, kann daraus ein tragfähiges Entwicklungskonzept entstehen“, wird er in der Pressemitteilung der Stadt zitiert.

Im Frühjahr 2017 sollen dann in einer Bürgerwerkstatt die Vorschläge weiter konkretisiert werden. Alle Ziele und Maßnahmen fließen schließlich in ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept und Vorbereitende Untersuchungen ein, um am 1. Juni 2017 einen Antrag zur Städtebauförderung beim Land Niedersachsen einreichen zu können. Das Förderprogramm bietet umfangreiche finanzielle Unterstützung von Land und Bund.

Die Stadt Diepholz: „Alle Bürgerinnen und Bürger – Jugendliche wie Senioren – sind eingeladen, an dem wichtigen und spannenden Entwicklungsprozess aktiv teilzunehmen und kreativ an der Zukunftsgestaltung der Innenstadt mitzuwirken.“