Museumsnacht: Kritik am Heimatverein Diepholz

Diepholz - Zufrieden zeigten sich die Organisatioren mit dem Besuch der zweiten Diepholzer Museumsnacht. Laut Werner Schneider vom Heimatverein Aschen, der mit dem Heimatmuseum bei der gemeinsamen Aktion vertreten war, kamen am Samstagabend etwa 80 Besucher nach Aschen und in das Technikmuseum Heede. Auf Kritik bei Organistoren und einigen Besuchern stieß die kurzfristige Absage des Heimatvereins Diepholz.

+ Im Technikmuseum Heede gab es gemütliche Gesprächsrunden im Museumscafé.

Dieser hatte sich mit einem durch Fackeln beleuchteten Stelenpfad am Schloss und mit „Geselligkeit im Schlossinnenhof“ an der Museumsnacht beteiligen wollen. Geschäftsführer Wilfried Krüger hatte die Teilnahme am Freitagnachmittag wegen des schlechten Wetters abgesagt (unsere Zeitung meldete das am Samstag). Wie Werner Schneider berichtet, standen am Samstag mehrere Besucher vor einem dunklen Schloss.