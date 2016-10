Aus „Luma“ wird „Aero“

Neuer Name der Diskothek in Diepholz

+ Das „Luma“ an der Thüringer Straße bekommt den Namen „Aero“. - Foto: Jansen

Diepholz - „Aero“ ist der neue Name der Diepholzer Diskothek „Luma“ an der Thüringer Straße, Zwar ist das Logo auf der Facebookseite des Clubs noch verpixelt, aber aus den „Infos“ auf der Seite geht der neue Name hervor. Neuer Pächter ist – wie berichtet – Christian Zirfas (27), der in Diepholz eine Werbeagentur und in Lübbecke den Club „Vibe“ betreibt. Der Name „Aero“ nimmt offensichtlich Bezug auf den Namen „Airport“, unter dem die Großraumsdiskothek 1984 eröffnet wurde. Spätere hieß sie „Palace“ und „Empire“, bevor sie 2011 zum „Luma“ wurde. Neueröffnung ist am Freitag, 4. November. J ej