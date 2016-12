Landkreis Diepholz kauft Volksbank-Gebäude

Gesundheitsamt soll dort einziehen

+ © Eberhard Jansen Grundsteinlegung für das neue Diepholzer Volksbank-Gebäude: Die Vorstandsmitglieder Jürgen Düver und Heinrich Gödke mauerten am Mittwochnachmittag zusammen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Karl-Heinz Klare (von links) eine Kupferrolle ein. © Eberhard Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Der Landkreis Diepholz hat das Gebäude der Volksbank Diepholz-Barnstorf an der Wellestraße in Diepholz gekauft. Wenn die Bank Anfang 2018 in ihren benachbarten Neubau umgezogen ist, will der Landkreis in der jetzigen Bank sein Gesundheitsamt unterbringen.

Das teilte Volksbank-Aufsichtsratsvorsitzender Karl-Heinz Klare am Mittwochnachmittag bei der Grundsteinlegungs-Feier des neuen Bankgebäudes mit. Zur Feier begrüßte er Nachbarn, ehemalige und aktive Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, Bürgermeister Dr. Thomas Schulze sowie Vertreter der am Bau beteiligten Firmen.

Gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern Heinrich Gödke und Jürgen Düver mauerte Klare traditionsgemäß eine Kupferrolle mit einem aktuellen Diepholzer Kreisblatt, Bauplänen, dem Volksbank-Jahresbericht 2015 und einem Cent-Stück in den Grundstein ein.

Ende 2017 soll das neue Bankgebäude mit einer Nutzfläche von 2 743 Quadratmetern fertig sein. Der Bau hatte sich wegen Problemen mit der Bodenbeschaffenheit und dem unerwarteten Zustand eines Heizöltanks des abgerissenen früheren Modehauses auf dem Grundstück um einige Monate verzögert.

Aufsichtsratvorsitzender Karl-Heinz Klare bezeichnete den dreigeschossigen Neubau mit zwei Giebelfronten zur Wellestraße hin als „richtig und richtungsweisend“.

„Wir erstellen keinen Prunkbau, sondern eine zukunftsorientierte Bank – ausgerichtet auf den Kunden“, sagte Vorstandsmitglied Heinrich Gödke. Service und Leistungen bleiben beziehungsweise würden noch verbessert, so Gödke. Zur persönlichen Beratung der Kunden werde es Motto-Zimmer („Schloss“, „Moor“) geben.

Landrat Cord Bockhop sagte unserer Zeitung am Rande der Grundsteinlegung, der Landkreis wolle seine Einrichtungen und Büros konzentrieren. Daher habe er neben der alten Post (Wellestraße/Prinzhornstraße) nun auch das Volksbank-Gebäude gekauft.

Die Verträge der jetzigen Mieter im früheren Post-Gebäude (Versicherung, Imbiss, Stadtwerke) werden nicht verlängert. Grundstück und Gebäude des Gesundheitsamtes an der Wellestraße/Friesenstraße gehören dem Land Niedersachsen. Was damit nach dem Umzug des Amtes in die jetzige Volksbank passiert, konnte Bockhop nicht sagen. Über einen Kauf sei sich der Landkreis mit dem Land nicht einig geworden.