Kinder-„Dingsda“ zur Eröffnung

Diepholzer Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus mit heimeliger Atmosphäre / Optimales Wetter am ersten Tag

+ Mit 15 Meter hohem XXL-Weihnachtsbaum und heimeliger Atmosphäre: Der Diepholzer Weihnachtsmarkt am frühen Freitagabend. - Fotos: Jansen

Diepholz - Heimelige Atmosphäre, optimales Wetter: Der Weihnachtsmarkt in Diepholz erlebte am Freitag einen Super-Auftakt. War es nach der Eröffnung am Mittag zunächst noch ruhig zwischen den Buden auf dem mit einem XXL-Weihnachtsbaum und 100 Tannenbäumen geschmückten Rathausmarkt gewesen, so füllte sich mit Einbruch der Dunkelheit der Weihnachtsmarkt 2016.

Dieser ist noch heute von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Veranstalter ist die ehrenamtlich arbeitende Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz. Deren Vorsitzender Mark Kürble listete bei seiner Begrüßung der Eröffnungsgäste Organisationen auf, die sich mit Ständen und unterschiedlichen Angeboten – von Wildschweinbratwurst über Kunsthandwerk bis zum nicht fehlen dürfenden Glühwein – am Markt beteiligen: Lebenshilfe, Delme-Werkstätten, Fußballabteilung der SG Diepholz (mit Kicker-Turnier und „Jugendförderwand“), traditionell die Ruderer der SG Diepholz, der Hegering Diepholz, die Bundeswehr (Erbsensuppe und Getränke), die Voltigierer des Reitvereins Diepholz, die Landfrauen, der Briefmarkensammler- und Münztauschzirkel, das Schützenkorps und der Verein „Kunst im Tuchmacherhaus“. Darüber hinaus gibt es noch viele Dinge und Kulinarisches von professionellen Anbietern sowie ein Karussell für Kinder.

+ Jungen und Mädchen der Kita Lappenberg sangen zur Weihnachtsmarkt-Eröffnung auf der Bühne. - Foto: Jansen

Jungen und Mädchen aus den Diepholzer Kindertagesstätten Lütke Lüe, Heilpädagogischer Kindergarten und Lappenberg eröffneten den Weihnachtsmarkt 2016 mit Beiträgen auf der Bühne. Die Fördergemeinschaft hatte zudem im Vorfeld in der Kita Lappenberg ein Video drehen lassen, das bei der Eröffnung auf der Bühne gezeigt wurde. Darin beschrieben Kinder Begriffe auf ihre spezielle Weise – wie bei der früheren Fernsehshow „Dingsda“.

In diesem Fall waren es das Team des Bauhofs, die Feuerwehr und der Bürgermeister („Trägt einen schwarzen Anzug und sitzt allein im Rathaus“), denen die Fördergemeinschaft auf diese Weise dankte. Bürgermeister Dr. Thomas Schulze revanchierte sich bei den Kindern der Kita Lappenberg und lud sie zu eimem Besuch im Rathaus ein. Schulze dankte der Fördergemeinschaft, die wieder ehrenamtlich den Weihnachmarkt organisiert und viel Arbeit hineingesteckt hat.

+ Der Glühwein schmeckt auch beim Diepholzer Weihnachtsmarkt 2016. - Foto: Jansen

Als Eröffnungsgäste begrüßte Mark Kürble unter anderem Ratsmitglieder, Vertreter der Bundeswehr, der Stadtwerke und der Volksbank.

Samstagnachmittag backt Fördergemeinschafts-Vorstandsmitglied Jolanta Malan ab 14 Uhr Plätzchen auf dem Weihnachtsmarkt. Alle Kinder sind zu der Aktion willkommen.

Weihnachtsmarkt in Diepholz Zur Fotostrecke

Ab 19 Uhr spielen Samstag „Biggi und Tom“ auf der Bühne. Am Sonntag besucht ab 14.30 Uhr der Nikolaus den Diepholzer Weihnachtsmarkt. - ej