Jugendrat: 15 Kandidaten

Wahl am 2. und 3. November / Drei Stimmen sind zu verteilen

Diepholz - Insgesamt 15 junge Diepholzer im Alter zwischen zwölf und 19 Jahren haben sich als Kandidaten für die Wahl des Diepholzer Jugendrates aufstellen lassen.

Das teilte die Stadt Diepholz gestern mit. Die Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge zur Wahl des Jugendrates war am 5. Oktober abgelaufen.

Unter dem Motto „Ihr gemeinsam für unsere Stadt!“ wird am 2. und 3. November zunächst in den Schulen und einen Tag später in der Mediothek und im Stadtteilhaus der Jugendrat der Stadt Diepholz gewählt.

Jetzt gehen die Vorbereitungen weiter, nach den Herbstferien können dann die die Kandidaten und Kandidatinnen auf Wahlplakaten in den Schulen Werbung für ihre Sache machen.

Wie in der „großen“ Politik verfügt der Jugendrat über ein Budget und entscheidet eigenverantwortlich über die Themen der Jugendlichen. Das Gremium besteht aus bis zu zehn Mitgliedern.

Für alle wahlberechtigten Schüler und Schülerinnen, im Alter von zwölf bis 21 Jahren, die am 2. oder 3. November nicht an der Wahl teilnehmen können, besteht im Zeitraum vom 17. bis 28. Oktober die Möglichkeit zur Briefwahl im Familienbüro der Stadt Diepholz. Mitzubringen ist ein Personaldokument.

Jeder Wahlberechtigte hat drei Stimmen, die er auf die 15 Kandidaten verteilen kann.

Weitere Informationen zur Jugendrats-Wahl gibt es in Diepholzer Rathaus oder unter Telefon 05441/909 122 oder 05441/909 128 bei der Stadtverwaltung.