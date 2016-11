Eigene Präsenz auf Internet-Marktplatz

Diepholzer Händler bei „Digitale Innenstadt“

+ Die neue Internetseite www.dh-bei-ebay.de

Diepholz - Diepholz hat seit Mittwoch eine eigene Präsenz auf dem weltweiten Online-Marktplatz Ebay. Im Rahmen des Projekts „Die Digitale Innenstadt“ sind ausgewählte Angebote der 29 teilnehmenden Händler damit nicht nur über die klassische Produktsuche bei eBay, sondern auch über die eigens für das Projekt eingerichtete Einstiegsseite www.dh-bei-ebay.de zu finden.

Diese Fördermaßnahmen sind Bestandteil des im April vom Handelsverband Deutschland (HDE) und eBay ausgerufenen Städte-Wettbewerbs „Die digitale Innenstadt“, aus dem Diepholz im Juli als Gewinner hervorging. Zusätzlich zur Anbindung der Geschäfte und der Sortimente an Ebay werden die bislang 29 teilnehmenden Händler von eBay beim Start in den E-Commerce unterstützt und die Diepholzer Innenstadt in Kürze mit weiteren kostenlosen WLAN-Standorten versorgt, heißt es in einer Ebay-Pressemitteilung. Weitere Händler werden demnach in den kommenden Wochen und Monaten folgen. In einem im Internet veröffentlichten Video wird das Projekt von lokalen Händlern sowie den Initiatoren vorgestellt.

Durch die Anbindung an Ebay können sich die teilnehmenden Händler der „Digitalen Innenstadt“ in Diepholz die gesamte Reichweite des Online-Marktplatzes erschließen: Allein 17 Millionen aktive Käufer in Deutschland und 165 Millionen weltweit. Stefan Wenzel, Deutschland-Chef von eBay, sagt: „Die Bewerbung von Diepholz hat überzeugend und auf sympathische Art gezeigt: Hier sind motivierte Händler, die online wachsen wollen. Wir helfen dabei gerne und geben Zugang zu unserer enormen Online-Reichweite und damit zu Neukunden und Zusatz-Umsätzen über das lokale Einzugsgebiet hinaus.“

Bernd Öhlmann, Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Diepholz (Wista): „Ein besonderes Merkmal von Diepholz ist der inhabergeführte Facheinzelhandel, der hier nach wie vor sehr stark vertreten ist. Damit dies so bleibt, müssen die Einzelhändler auch im Internet präsent sein, um das Potenzial des E-Commerce ausschöpfen zu können. Wir freuen uns daher sehr, gemeinsam mit Ebay und unseren Händlern den nächsten Schritt bei der Verknüpfung von online und offline zu gehen. Gleichzeitig stärken wir damit die Zukunftsaussichten unserer Innenstadt.“

Musterbeispiel für gelungene Zusammenarbeit

Stephan Tromp, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des HDE, ergänzt: „Für eine nachhaltige Handels- und Stadtentwicklung ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Politik, Kommunen und Handel unerlässlich. Die Bewerbung der Stadt Diepholz für die ‚Digitale Innenstadt‘ ist ein Musterbeispiel dafür, wie Handel, Stadt und Verwaltung an einem Strang ziehen können, um sich gemeinsam den Herausforderungen für den lokalen Einzelhandel zu stellen.“

Neben der Konzipierung und dem Aufbau der Einstiegsseite www.dh-bei-ebay.de bereitete eBay die teilnehmenden Händler in den vergangenen drei Monaten mit intensiven Workshops und Webinaren auf den Start vor. So waren die Ladenbesitzer rasch in der Lage, ihre Sortimente eigenständig beiEbay einzustellen. Zudem stellen die Logistikunternehmen DHL und Hermes den Diepholzer Händlern Versandcoupons und Verpackungsmaterial zur Verfügung. Das ausgesuchte Angebot der teilnehmenden Shops erstreckt sich von Büchern über Sportartikel und Lebensmittel bis hin zu Schmuck. Die Verknüpfung von online und offline bietet den Kunden Vorteile. So kann beispielsweise zuhause bestellt und bezahlt und die Ware direkt vor Ort im Laden abgeholt werden, ohne von Lieferzeiten abhängig zu sein.

Für Dirk Ahrens, Inhaber des Diepholzer Juweliergeschäfts „Juwelier Ahrens“, ist die Teilnahme am Projekt der erste Gehversuch im E-Commerce: „Der Aufbau eines eigenen Shops ist keine einfache Aufgabe. Wir sind daher sehr dankbar, dass der HDE und eBay uns so stark unterstützen und beim Aufbau des eBay Shops enorm geholfen haben. In den Workshops wurden beispielsweise schon kleinste Fehler direkt gemeinsam korrigiert.“

Hier geht es zur Diepholzer ebay-Seite.

