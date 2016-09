Teigtaschen und Mais

Flüchtlinge aus dem Iran mit Stand im Zelt „Kulinarische Weltreise“

+ Flüchtlinge aus dem Iran bieten beim Diepholzer Großmarkt im Zelt „Kulinarische Weltreise“ landestypische Speisen an: „Wir wollen für Deutschland nützlich sein.“ - Foto: Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Kiomars Bochani ist schon seit 2011 in Deutschland, spricht fließend Deutsch und absolviert bei den Alexianern eine Ausbildung zum Krankenpfleger. Im Zelt „Kulinarische Weltreise“ beim 636. Diepholzer Großmarkt bereichern er, seine Frau und vier Freunde, die ebenfalls geflüchtet sind, das Angebot an internationalen Speisen.

Alle sechs stammen aus dem Iran, mussten das Land als Christen oder Angehörige einer anderen nichtmuslimischen Religion verlassen. Seine Landsleute, die seit 15 Monaten in Diepholz beziehungsweise Barnstorf leben, hat Kiomars Bochani in der Kreisstadt kennen gelernt. Alle haben ein Ziel: Sich so schnell wie möglich zu integrieren. „Wir wollen für Deutschland nützlich sein“, fasst es der 37-jährige Bochani zusammen, der in seiner Heimat als Mediziner gearbeitet hat: „Das geht am schnellsten, wenn man Kontakt zu Menschen sucht.“

So kam die Idee auf, beim Großmarkt Teigtaschen und Persischen Mais anzubieten. Ihr Ziel sei, sich in Diepholz mit einem kleinen Laden oder Imbiss selbstständig zu machen, sagt Bochani.

Beim Großmarkt wird ihr Angebot gut angenommen. Und die sechs Iraner können ihre in Sprachkursen erworbenen Deutschkenntnisse in der Praxis ausbauen: Es kommt zu vielen freundlichen Gesprächen am Stand.

636. Diepholzer Großmarkt - die Eröffnung Zur Fotostrecke

636. Diepholzer Großmarkt - der Freitag Zur Fotostrecke

Lesen Sie auch

636. Diepholzer Großmarkt bei bestem Wetter eröffnet

Seit 25 Jahren DJ bei Laker