Auch Sitzen kann eine körperliche Belastung sein

Erfolgreiche Neuauflage des Business-Frühstücks / Thema: Gesunde Mitarbeiter

+ Theresa Vogelsang (rechts), Beraterin für betriebliches Gesundheitsmanagement bei der AOK, und Lina Benzing, Fachkraft für Ergonomie, Fitness und Bewegung, berichteten beim Business-Frühstück über Möglichkeiten des Gesundheitsmanagements in Betrieben. - Foto: Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Sänger und Bands machen es vor: Sie verabschieden sich von der Bühne, beenden ihre Karriere und tauchen dann als „Revival“ wieder auf. Beim Diepholzer Business-Frühstück ist das ähnlich. Vor zwei Jahren nach der 50. Veranstaltung beendet, fand es am Dienstag wieder statt – und das sehr erfolgreich: Etwa 50 heimische Geschäftsleute, Vertreter von Schulen und Institutionen waren erschienen.

Das freute Bernd Öhlmann, Geschäftsführer der Diepholzer Gesellschaft für Wirtschaftförderung und Stadtmarketing (Wista). Er gab zu: Die zwischenzeitliche Nachfolgeveranstaltung des Business-Frühstücks – die „Diepholzer Gespräche“ nachmittags um 17 Uhr – hatte nicht die erwarteten Teilnehmerzahlen. So kehrt die Wista jetzt zum Business-Frühstück mit bewährtem Beginn um 8.30 Uhr, unterschiedlichen (Wirtschafts-) Themen an wechselnden Orten zurück. Es soll zukünftig alle zwei Monate stattfinden.

Am Dienstag war die AOK in Diepholz an der Niedersachsenstraße Gastgeber des „Business-Frühstück Revival“. Das Thema bei Kaffee und Schnittchen: „Erfolgsfaktor gesunde Mitarbeiter“.

Wenn sich die Belegschaft wohl fühlt, hat das positive Auswirkungen für den gesamten Betrieb. Die Zahl der Krankmeldungen ist niedriger – man geht auch mit einem Schnupfen zur Arbeit –, das Engagement und die Produktivität sind höher. Dabei spielen körperliche, psychische und soziale Dimensionen eine Rolle. Alle drei Bereiche müssen stimmen.

Wie das betriebliche Gesundheitsmanagement eingeführt oder optimiert werden kann, schilderte Theresa Vogelsang, Beraterin bei der AOK, den Besuchern des Business-Frühstücks. Auf Wunsch beurteilen Fachleute der Krankenkasse individuell Rahmenbedingungen, Strukturen und Prozesse im Betrieb. Auch sollen Mitarbeiter zum gesundheitsfördernden Verhalten angespornt werden.

Lina Benzing, Fachkraft für Ergonomie, Fitness und Bewegung bei der AOK, erklärte, wie das in der Praxis abläuft. Sie schaue sich in Firmen Arbeitsplätze und Arbeitsvorgänge an, mache dann Vorschläge. Die Mitarbeiter müssten vorher umfassend darüber informiert werden, damit sie keine Ängste aufbauen. Sie sei einmal von einer Firmen-Mitarbeiterin gefragt worden: „Bekomme ich eine Abmahnung, wenn ich mich nicht richtig bücke?“, berichtet Lina Benzing. Das sei selbstverständlich nicht der Fall.

Die Vorschläge zur Verbesserung werden mit Firmenvertretern erarbeitet. Was dann umgesetzt werde, sei Sache der Firmenleitung.

Grundsätzlich gehe es um das „magische Dreieck“, erklärte Theresa Vogelsang, Beraterin für betriebliches Gesundheitsmanagement: „Gesundheit, Motivation und Leistungsfähigkeit.“

Dabei sei die Arbeitsplatz-Ergonomie wichtig. „Auch Sitzen kann eine körperliche Belastung sein“, betonte Lina Benzing.

Die AOK arbeite nicht mit der Berufsgenossenschaft zusammen, so Theresa Vogelsang auf eine Nachfrage.

Vor dem Vortrag hatte AOK-Regionaldirektor Andre Kerber die Besucher des Business-Frühstücks willkommen geheißen. „Diepholz ist für uns auch im Zeitalter der Digitalisierung ein wichtiger Standort“, sagte er.

Bernd Öhlmann nannte am Schluss das Thema des nächsten Business-Frühstücks im Februar: Dann dreht es sich um Fahrräder. Gastgeber ist der Diepholzer Fahrradhändler Bernd Schottler, der Ort des Frühstücks-Geschehens die benachbarte Firma Möller (Agrarklima/Elektrotechnik).

Zudem stellte Öhlmann seine neue Kollegin in der Diepholzer Wirtschaftsförderung vor: Johanna Schmidt hat die Nachfolge von Petra Hage angetreten, die eine berufliche Chance bei der Diepholzer Stadtverwaltung angenommen hat.