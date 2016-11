300 Schwarmer folgen St. Martin

Laternenumzug bereitet allen Teilnehmern viel Spaß

+ Sieglinde Lüning ritt als St. Martin vorweg, über 300 Menschen folgten ihr. - Foto: Frank Tecklenborg

Schwarme - Bei Blasmusik und angeführt von St. Martin hoch zu Ross (dargestellt von Sieglinde Lüning vom Reit- und Rennverein) beteiligten sich mehr als 300 Kinder, Eltern und Großeltern am Freitagabend am Laternenumzug in Schwarme.

Das Laternenfest organisiert hatten Bürgermeister Johann-Dieter Oldenburg von der Gemeinde Schwarme, der Grundschul-Förderverein (vertreten durch Corinna Schröder), die Ortsfeuerwehr um Ortsbrandmeister Frank Tecklenborg sowie der Schützenverein um den zweiten Vorsitzenden Torsten Schröder.

Am Feuerwehrhaus setzte sich der Umzug, abgesichert von einigen Feuerwehrleuten und zwei Einsatzfahrzeugen, in Bewegung und zog über die Verdener Straße, die Kirchstraße und die Hauptstraße. Auf dem Gelände von Robberts Huus legte der Tross eine Pause ein, und alle sangen zusammen bekannte Laternelieder. Mitglieder des Heimatvereins „Eule“ verteilten an die Kinder selbstgebackene „Stuten“.

Über das Dreieck und die Waldstraße, begleitet von Fackelträgern der Jugendfeuerwehr, erreichten die Teilnehmer dann den Festplatz der Gemeinde im Krähenkamp. Dort boten der Förderverein der Grundschule und der Schützenverein Bratwürste, Hotdogs, Brezeln und heiße Getränke an. Die Feuerwehr entzündete ein Lagerfeuer und zwei Schwedenfeuer, an denen sich die Kinder aufwärmten.

„Das Wetter spielte mit, und obwohl wir hinsichtlich der Wegstrecke wegen der Baustelle auf der Bruchhausener Straße etwas improvisieren mussten, hat es allen viel Spaß gemacht“, resümiert Ortsbrandmeister Tecklenborg in einer Pressenotiz.