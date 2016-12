Fußgänger (45) stirbt nach Kollision mit einem Auto

Mitten auf der Fahrbahn unterwegs

+ © Ortsfeuerwehr Martfeld Der Fußgänger überlebte die Kollision mit diesem Fahrzeug nicht. © Ortsfeuerwehr Martfeld

Martfeld - Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagabend auf der Landstraße 202 in Martfeld-Kleinenborstel. Ein Auto erfasste einen 45 Jahre alten Fußgänger, der noch an der Unfallstelle starb.

Eine 53 Jahre alte Frau befuhr am Abend gegen 20 Uhr mit ihrem Fahrzeug die Landstraße aus Richtung Bruchhausen-Vilsen kommend nach Martfeld. In Kleinenborstel lief der 45-jährige Fußgänger außerhalb geschlossener Ortschaft mitten auf der Fahrbahn.

Die Fahrerin versuchte noch dem Mann auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr vermeiden. Der Mann wurde infolgedessen so schwer verletzt, dass ihm die Rettungskräfte nicht mehr helfen konnten. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Zur Unfallaufnahme, teilt die Ortsfeuerwehr Martfeld mit, durch die Tatortgruppe der Polizei Diepholz wurde die Unfallstelle ausgeleuchtet. Die Fahrbahn wurde gereinigt und gegen 22.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 23 Kameraden im Einsatz.