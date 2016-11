Fahrer flüchtet nach Unfall in Asendorf

Ermittlungen dauern noch an

Asendorf - Ein noch unbekannter Fahrer eines Citroen ist am Donnerstagmorgen in Asendorf von der Straße abgekommen und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Das teilen die Beamten am Freitag mit.

Der unbekannter Fahrer fuhr gegen 6 Uhr auf der Hohenmoorer Straße in Richtung Asendorf und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr ein Verkehrsschild und kam schließlich au einem Acker zum Stehen. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, verließ er unerlaubt den Unfallort, heißt es weiter. Seinen Wagen ließ er allerdings zurück. Anhand des Kennzeichens wurde der Halter ermittelt, die Ermittlungen nach dem Fahrer dauern an.

Rubriklistenbild: © dpa