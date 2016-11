Unbekannte sägen Brezel ab - jetzt ist sie zurück

Ortshandwerksmeister Herbert Schorling enttäuscht

+ Diese goldfarbene Brezel ist gestohlen worden. - Archivfoto

Bassum - Die schlimmsten Befürchtungen von Herbert Schorling sind nun wahr geworden. Unbekannte haben eine der Stelen an der Bassumer Handwerkstraße geplündert. Es fehlt nicht die gesamte Stele, sondern nur die goldfarbene Brezel. Der Vorsitzende der Bassumer Ortshandwerkerschaft ist enttäuscht und traurig zugleich. „Wer macht so was? Und vor allem warum? Die Brezel hat einen Materialwert von höchstens zehn Euro.“

Schorling hatte so gehofft, dass die Handwerkstraße von Vandalen unberührt bleibt, allen Warnungen zum Trotz. Ein Jahr ging alles gut. „Hoffentlich macht das nicht Schule“, sorgt er sich. Die Brezel war an Eisenstangen befestigt. Diese wurden durchgesägt. Übrig geblieben ist der gemauerte Sockel.

Wann die Täter zugeschlagen haben, kann Schorling nicht genau sagen. Die Polizei geht davon aus, dass die Brezel zwischen Donnerstag, 17. November, und Sonntag, 20. November, gestohlen wurde. „Aufgefallen ist es am Wochenende. Susanne Meyer von der Bäckerei hatte Besuch und wollte die Stele zeigen“, sagt der Handwerksmeister.

Weitere Symbole sollen folgen

Die Idee hatte Schorling aus Wehrbleck mitgebracht und 2013 seinen Plan zum ersten Mal geäußert. Mit dem Bau der Handwerkstraße war der richtige Ort ausgemacht. 2015 wurden die ersten Symbole aufgestellt. Derzeit weisen 12 Stelen auf die verschiedenen Berufszweige hin – vom Frisör bis zum Maler. Schorling: „Bei den Bassumern kommt die Straße gut an – und ebenso bei den Betrieben. Firma Stelter hat signalisiert, auch eine Stele aufzustellen. Es wird ein großes Zahnrad sein. Und auch Fotograf Marco Gallmeier möchte nach Aussage Schorlings einen Beitrag leisten.

Herbert Schorling appelliert an die Anlieger und Passanten, aufmerksam zu sein. Die Wiederherstellung der Bäcker-Stele ist mit großem Aufwand verbunden. Vielleicht gibt der unbekannte Täter die Brezel ja zurück – wie den goldenen Leibniz-Keks von Bahlsen. - al

+++Aktualisierung+++

Am Samstag wurde bekannt, dass die Brezel wieder da ist:

Mehr zum Thema

Hingucker an der Handwerkstraße