Wirtschaftsminister Olaf Lies spricht in Bassum

„Menschen müssen den Nutzen erkennen“

Olaf Lies erläutert seinen Zuhörern seine Sicht auf die wirtschaftliche Situation.

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Erneuerbare Energie? Tolle Sache! Aber bitte keine Windräder vor meiner Haustür. Grüner Strom in ganz Deutschland? Auf jeden Fall! Aber keine Stromtrassen dort, wo ich sie sehen kann. Den Jade-Weser-Port stärken? Das muss sein! Aber Eisenbahnen durch meine Stadt kommen nicht in Frage. Eine solche Denkweise fasst der Niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies unter dem Motto „Not in my Backyard“ (Nicht in meinem Hinterhof) zusammen. Und kritisierte sie offen am gestrigen Nachmittag in der Volksbank in Bassum.

Dorthin eingeladen hatte ihn der der Lions-Club Bassum Klosterbach-Delme. „Ich kann die Gedanken dieser Kritiker verstehen – aber es nützt eben nichts, wenn man den Fortschritt will.“ Ein Projekt so lange bejubeln, bis es an die eigenen Bedürfnisse geht – das funktioniere nicht. Lies glaubt, dass die Lösung des Problems in der Kommunikation liegt. „Die Menschen müssen den Nutzen dieser Baumaßnahmen erkennen. Wenn wir das hinkriegen, haben wir eine Riesen-Chance im Norden.“ Als Beispiel nannte Lies den Bau von Funkmasten, gegen die die Menschen anfangs auch Sturm gelaufen seien, weil nur wenige ein Handy besaßen. Heute, wo es bei den meisten zur „Grundausstattung“ gehört, beschwere sich niemand mehr.

Als „Riesen-Chance“ sieht er die Windenergie, die besonders in Niedersachsen vorangetrieben werden sollte. „Die Energie der Zukunft ist hier. Wir sind wie damals das Ruhrgebiet – nur mit besserer Luft.“

Verbesserungen der Infrastruktur seien wichtig

Investitionen machen, deren Nutzen heute nur wenige erkennen, die aber morgen schon entscheidend für die wirtschaftliche Zukunft des Landes sein können, war ein Thema, dem Lies sich ausführlich in seinem rund 45-minütigen-Vortrag widmete. Er sprach von der nötigen Verbesserung der Infrastruktur, wie den Autobahnen, von der vor allem Niedersachsen profitieren werde, denn „Niedersachsen ist das logistische Herz Europas“. Schon jetzt seien die Autobahnen wie die A20 und A39 stark überlastet und das Verkehrsaufkommen werde bis zum Jahr 2013 um 40 Prozent zunehmen.

Aber nicht nur die Straßen, auch der Breitbandausbau müsse vorangetrieben werden. „Wir waren mal erster. Inzwischen sind wir im Ranking weit nach hinten gerutscht.“ Warum? Weil das Geschäftsmodell mit den Kupferkabeln noch so gut funktioniere. „Das zeigt uns, dass wir uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen dürfen“, mahnte Lies.

Und diese Lorbeeren sind seiner Meinung nach reichlich vorhanden. Die große Unzufriedenheit, die in Deutschland zur Zeit herrsche, könne er nicht ganz nachvollziehen. Natürlich gebe es immer Menschen, denen es finanziell schlecht gehe, aber im Grunde sei die wirtschaftliche Situation in Deutschland nie so stark gewesen wie jetzt. „International vorne, in der Zufriedenheit hinten“, fasste Lies zusammen und bekannte freimütig: „Das macht mir Sorgen. Viele haben Angst, das zu verlieren, was sie sich hart erarbeitet haben.“ Man müsse die Gesellschaft mehr mitnehmen.

Gesellschaft gut aufgestellt

Er sieht diese nämlich sehr gut aufgestellt und gegen Krisen gerüstet. „Wir haben gute Strukturen und an denen müssen wir festhalten. Besonders an den starken Sozialpartnerschaften.“ Ein Beweis dafür sei seiner Meinung nach die Tatsache, dass Deutschland vergleichsweise schnell aus der jüngsten Wirtschaftskirse wieder herausgekommen sei.

Nach Lies’ Vortrag konnten die rund 50 Gäste, die sich aus Mitgliedern der Lions und Lions-Freunden, wie den Rotariern zusammensetzten, noch Fragen an den Wirtschaftsminister stellen. „Wie bewerten Sie die Personalpolitik von VW?“, wollte einer der Gäste wissen. „Das ist ein sehr komplexes Thema“, räumte Lies gleich ein und skizzierte differenziert die Lage, bevor er ein Urteil fällte: „Ich bin überzeugt, dass sie richtig ist. Das Unternehmen stellt sich technologisch um und das ist wichtig.“ Den Abbau von Arbeitsplätzen könne man nicht als Erfolg bezeichnen, aber er sei „notwendig“.