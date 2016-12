Maurer finden Schatz

Alte Dokumente erinnern an Bau des Hauses Bahnhofstraße 12

+ Olaf Westermann präsentiert den Fund. - Foto: Schiermeyer

Bassum - Von Ute Schiermeyer. Einen kostbaren Schatz fanden Wiebke und Olaf Westermann bei der Entkernung ihres frisch erstandenen Hauses. Im ehemaligen Büro der Holzhandlung Bolte an der Bahnhofstraße 12 befand sich eine tragende Säule, die durch einen neuen, schlankeren Träger ersetzt werden sollte. „Diese Säule war ein Monstrum, sie sah fast aus wie ein Leuchtturm“, erzählt Wiebke Westermann.

Beim Abriss stießen die Arbeiter auf den Grundstein des Geschäftshauses aus dem Jahr 1895. „Plötzlich hielten die Arbeiter eine grüne Flasche in den Händen, die vor 120 Jahren dort eingemauert worden war“, erinnert sich der Bauherr.

Die Flasche war verkorkt und enthielt Dokumente aus dem Jahr der Grundsteinlegung: einen handschriftlichen Lebenslauf des Erbauers Heinrich Müller, zwei hiesige Zeitungen vom 27. Juli 1895 und eine Todesanzeige des kurz zuvor verstorbenen jüngsten Sohnes der Familie Müller. „Wenn man so etwas findet, ist das ist natürlich klasse“, so die Westermanns. „Hätten wir die Säule nicht weggerissen, wäre das gar nicht gefunden worden.“

Zum Lesen des Lebenslaufes wurde Vater Erich Westermann zu Rate gezogen, der das altdeutsche Schriftstück problemlos entziffern konnte. „Familienverhältnis H. Müller zur Zeit des Neubaus“ lautet dessen Überschrift.

Dem Lebenslauf ist zu entnehmen, dass Heinrich Müller in Syke geboren wurde, später mit seinen Eltern in Sudwalde lebte und er diese früh verlor. Er schreibt: „Bin ohne Vater und Mutter aus der Schule gekommen, auch meine Jugend habe ich ohne elterliche Pflege durchlebt.“

Mit 22 Jahren hat Heinrich Müller Margrethe Rehmstedt aus Klövinghausen geheiratet und im 38. Lebensjahr das Haus an der Bahnhofstraße in Bassum erbaut.

Von den sechs Kindern war der jüngste Sohn kurz vor Beginn des Neubaus gestorben. Müller schreibt dazu: „Johann Müller ist gestorben am 11. Juni 1895, ist nur 1 ¾ Jahr geworden, war sehr aufgeweckt, hat Lungenentzündung gehabt.“

Auch die damals am Bau beteiligten Handwerker werden in dem Dokument namentlich erwähnt. So ist von Zimmermeister Hiners, Schreinermeister Gartemann und Sohn sowie Mauermeister Wilhelm Hilgering die Rede.

Der Firmenstempel auf dem Lebenslauf verrät den Namen des damaligen Geschäftes: „Holz-, Getreide-, Kartoffeln-, Kohlen- und Baumaterialhandlung sowie Heu- und Strohversandgeschäft.“

Von der weiteren Geschichte des Hauses erfuhr das Ehepaar Westermann durch die letzten Besitzerin Elise Aufderheide. Im Jahr 1918 liefen die Geschäfte Müllers nicht mehr so gut und er verkaufte das Haus an Dietrich Aufderheide, den Vater von Elise. Auch er betrieb einen Holz und Getreidehandel.

Später wurden die Räume an die Firma Bolte vermietet. Im August 2015 kauften Olaf und Wiebke Westermann den Komplex von der da 103-jährigen Besitzerin Elise Aufderheide. Diese Zeitzeugin ist inzwischen verstorben.

Eine alte Postkarte zeigt das prachtvolle Gebäude um die Jahrhundertwende. 120 Jahre später erstrahlt es nach der gelungenen Renovierung in neuem Glanz. Olaf Westermann möchte den Lebenslauf des Erbauers demnächst in angemessener Form in den Räumen der Agentur aufhängen.

Wenn jemand Nachkommen der Familie Heinrich Müller kennt oder etwas über sie erzählen kann, würde er sich über Auskünfte freuen.