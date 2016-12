Klangvolle Entdeckungen

Kammerkonzert in Bassum mit Uli König, Rie Koyami und Kimiko Imani

+ Beim Pressegespräch geben Uli König (Oboe) und Rie Koyami (Fagott) eine spontane Kostprobe. - Foto: Kollschen

Bassum - Von Frauke Albrecht. „Wir sind gestern Abend erst aus Japan zurückgekommen. Wir waren drei Wochen auf Tournee. Der Applaus steckt uns noch in den Knochen.“ Ulrich König, Solo-Oboist und einer von drei Orchestervorständen der Kammerphilharmonie Bremen, schaut beim Pressegespräch des Bassumer Kulturforums noch etwas müde. Das hält ihn und seine Kollegin Rie Koyami (Fagott) aber nicht davon ab, den Anwesenden eine kleine Kostprobe ihres Könnens zu präsentieren. Sie spielen eine bearbeitete Fassung der Cellosonate von Brahms, die am Freitag, 16. Dezember, ab 20.15 Uhr auf der Kulturbühne Bassum zu hören sein wird.

Das Kulturforum freut sich, wieder ein Kammerkonzert im Programm zu haben. Titel: Entdeckungen zu zweit und zu dritt. Rie Koyami und Uli König werden von Kimiko Imani am Klavier begleitet.

Die drei haben noch nicht zusammen gespielt, für Profimusiker ist das nicht ungewöhnlich. Zum ersten Mal werden sie sich kommende Woche treffen. Ihr Ruf aber eilt allen voraus. „Kimiko ist in Deutschland als ausgezeichnete Pianistin bekannt, und sie beherrscht alle Fagott-Oboe-Repertoires“, freut sich König auf das Zusammenspiel.

Dass sie alle sehr gut zusammen harmonieren werden, davon ist er überzeugt. Ein bisschen aufgeregt ist er, wie wohl seine Bearbeitung von Brahms bei der Pianistin ankommt. Dabei handelt es sich nämlich um eine Erstaufführung. „Das große Drama ist, dass es keine Kammermusikwerke für Oboe gibt“, bedauert König. Deshalb habe er Brahms umgeschrieben – „ich habe die Oboenstimme aus der Klavierstimme generiert“. Rie Koyami lobt: „Es klingt wunderbar.“

König gibt das Kompliment prompt zurück: „Rie ist in Japan ein Star. Ich habe sie vor zwei Jahren zum ersten Mal gehört, beim Vorspiel. Sie hat Stück von Camille Saint-Saens gepielt – sie hat so toll gespielt.“ Deshalb sollte Saint-Sains unbedingt in das Programm des Abends aufgenommen werden.

Ebenso präsentiert das Trio Werke von Francis Poulence und ein Stück von Beethoven.

Karten für das Konzert gibt es ab sofort im Vorverkauf für 15 Euro im Bürgerservice, bei der Kreissparkasse und in den Geschäftsstellen der Kreiszeitung (Nordwestticket). An der Abendkasse zahlen Besucher 18 Euro.