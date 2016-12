Intakte Dorfgemeinschaft auf der Insel Groß Henstedt

Claus-Carsten Bruns gibt nach 38 Jahren sein Amt als Ortsvorsteher ab

+ Die zehnjährige Luisa kommt ganz nach ihrem Opa Claus-Carsten Bruns. Sie sagt: „Nirgends ist es so schön wie in Groß Henstedt.“ - Foto: Albrecht

Gr.-Henstedt - Von Frauke Albrecht. Groß Henstedt zählt 120 Einwohner und Claus-Carsten Bruns kennt sie alle. Er kennt nicht nur den Vornamen, sondern weiß auch um Vorlieben und Eigenheiten. „Das bringt so ein Dorfleben mit sich“, sagt er. Erst recht, wenn man Ortsvorsteher ist.

38 Jahre lang hatte Bruns das Ehrenamt inne. Nun hört er aus Altersgründen auf. Seinen Nachfolger hat er selbst ausgesucht. Es ist der 35-jährige Malte Dannemann. „Ich wünsche ihm, dass er genauso viel Spaß an der Aufgabe hat, wie ich ihn hatte. Ich habe das Amt nie als Belastung empfunden.“

Bruns war mit 30 Jahren der jüngste Ortsvorsteher in der Geschichte Bassums. „Mein Vorgänger verstarb ganz plötzlich. Irgendjemand hat mich vorgeschlagen“, erinnert er sich. Wer das war, weiß er nicht. Mehrere hätten sich später gerühmt, schmunzelt er. Bruns war eine gute Wahl. Er blieb 38 Jahre lang Ortsvorsteher – sogar der Bürgerblock hat den CDU-Mann mehrmals vorgeschlagen.

„Das war damals eine honorige Runde“, erinnert sich der Ortsvorsteher i.R. an die Anfänge. Er war nicht nur der Jüngste, sondern auch unerfahren im politischen Geschäft. Das änderte sich mit den Jahren.

Claus-Carsten Bruns hat viele Stadtdirektoren und Bürgermeister kommen und gehen sehen. Wer seiner Meinung nach der Beste war? Er lächelt. „Ich werde doch niemandem auf die Füße treten.“

Früher sei der Kontakt der Ortsvorsteher zu den Mitarbeitern der Verwaltung viel intensiver gewesen. Selbst zu den Betriebsfesten seien sie eingeladen worden. „Das lag daran, dass uns mehr Aufgaben übertragen wurden.“ Vor 38 Jahren verteilten die Ortsvorsteher sogar noch die Lohnsteuerkarten. „Und die waren offen“, erzählt der Groß Henstedter. Auch Bodennutzungserhebungen zählten zu den vielfältigen Aufgaben.

Heute beschränkt sich die Arbeit der Ortsvorsteher im Wesentlichen auf die Begutachtung der Straßen. Bruns kritisiert: „Die Stadt unterhält die Wege nicht mehr. Sie wartet viel zu lange, bis sie kaputt sind.“

Eine weitere Aufgabe – und diese ist Bruns besonders lieb und teuer – ist die Pflege der Dorfgemeinschaft. Dazu trägt unter anderem das Osterfeuer bei, das er organisiert.

Er ist stolz: „Alle, die bisher nach Gr. Henstedt gezogen sind, haben sich gut integriert und fühlen sich wohl.“ Neubürger habe er immer als Bereicherung gesehen – allen voran den Plendelhof. „Wir sind eine schöne Gemeinschaft.“

Bruns setzt alles daran, dass es so bleibt. Während andere Ortsvorsteher nur allzu gern neue Baugebiete in ihren Ortsteilen ausweisen, hat er sich dagegen stets verwahrt. „Ich meine, das solche kleinen Orte so erhalten bleiben sollen, wie sie sind.“ Neue Baugebiete passen nicht zu Gr. Henstedt. Dafür gebe es andere Ortsteile, unter anderem Dimhausen.

Für Groß Henstedt wünscht sich Bruns einen anderen Weg, um den Jungen Platz zu schaffen: den Ausbau der großen Hofstellen. Seine Familie ist Vorbild. Auf dem Hof wohnen drei Generationen – alle getrennt und doch unter einem Dach. „Ich habe acht Enkel. Sechs davon leben im Haus. Das ist einfach schön.“

Als Rentner hat er die Möglichkeit, viel Zeit mit ihnen zu verbringen. Bruns ist gelernter Landwirt, den Familienbetrieb hat er aber längst an seinen Sohn abgegeben. Dieser hat sich bewusst für den Beruf entschieden. Bruns selbst hatte nicht die Wahl. Er ist in Groß Henstedt aufgewachsen. Nach der mittleren Reife trat er in die Fußstapfen seines Vaters. „Das war damals so.“ Er hätte sich auch eine Karriere als Banker vorstellen können.

Auf den Gedanken, wegzuziehen, sei er nie gekommen. Bruns liebt Groß Henstedt – der Ort ist seine Insel. Ab und an entdeckt er allerdings auch gern den Rest der Welt – zusammen mit seiner Frau. Das Ehepaar reist viel. USA, Kanada und Dubai sind nur einige Etappen. Weitere sollen folgen.