„Ein Grottenolm ist klüger“

Ratsmitglieder stimmen Aufhebungssatzung für Bebauungsplan „Kurzes Land“ zu

Bassum - Von Frauke Albrecht. Wie schnell lernt ein Grottenolm? Hegen einige Ratsvertreter Animositäten gegen bestimmte Investoren? Wessen Namen darf man in Bassum nicht in den Mund nehmen? Die Ratssitzung am Dienstagabend im Hotel Zur Post in Neubruchhausen warf bei den Zuhörern und selbst bei einigen neuen Ratsmitgliedern mehr Fragen auf als am Ende beantwortet wurden.

Nur wirklich Eingeweihte konnten den Ausführungen von SPD-Fraktionschef Dr. Christoph Lanzendörfer folgen. Er kritisierte zum wiederholten Mal die Aufhebungssatzung für den Bebauungsplan Kurzes Land, inklusive der ersten bis vierten Änderungen.

Zur Erinnerung: 2014 stoppte die Verwaltung die Pläne des Investors Horst-Dieter Jobst, der die Brachfläche neben dem Lindenmarkt mit einem Wohn- und Geschäftshaus bebauen wollte.

Begründung der Verwaltung: Ein beauftragter Jurist habe herausgefunden, dass der Bebauungsplan aus dem Jahr 1964 nicht rechtskräftig sei, weil ein Datum fehlte. Seitdem liegt das Bauvorhaben auf Eis (wir berichteten mehrfach). Seitdem zahlt der Investor drauf.

Nun soll der alte B-Plan aufgehoben werden, um einen neuen zu fassen. Darauf hatte sich die Mehrheit der Politik nach vielen vorangegangenen Sitzungen geeinigt.

Bei der aktuellen Abstimmung am Dienstag enthielt sich die SPD. Lanzendörfer wollte den Punkt aber nicht kommentarlos abschließen. „Mit diesem Beschluss nehmen wir allen Investoren auch zukünftig die Sicherheit. Das ist die Ungültigmachung von vier rechtskräftig und gültig beschlossenen Änderungen.“

„Tiefes Misstrauen und Antipathie“

Und warum das alles? Antwort Lanzendörfer: „Hintergrund ist tiefes Misstrauen und Antipathie gegenüber einem Investor, von dem ein Ratsmitglied in einer Sitzung gesagt hat: ,Man kann den Namen nicht aussprechen, ohne sich den Mund nachher auszuspülen’.“

Es sei nie um den Sachverhalt an sich gegangen, sondern um eine Person, deren Bauvorhaben verhindert werden sollte. Der angebliche Fehler wäre nach Aussage der SPD leicht zu heilen gewesen. Fragen der Fraktion dazu seien stets mit dem Satz beantwortet worden: „Das ist eben so.“ Die Feststellung, dass etwas rechtswidrig sei, stünde nur einem Gericht zu, weder dem Rat noch dem Landkreis, so der SPD-Chef.

Was also, wenn es noch weitere Bebauungspläne gibt, die nicht rechtskräftig sind? „Die gibt es“, meinte Helmut Zurmühlen. Er hatte der Verwaltung vorgeschlagen, alle Pläne aus der Schublade zu holen, um sie überprüfen zu lassen. „Oh Gott, bloß nicht, hieß es“, erzählte Zurmühlen. Das ganze Verfahren habe der Stadt Bassum Schaden zugefügt. Auf der Brachfläche hätte längst eine Immobilie stehen können.

Allerdings sieht Zurmühlen die Aufhebung als Chance, dem Investor den Bau endlich zu ermöglichen. Dieses Argument griff auch Bürgermeister Christian Porsch auf. „Für uns ist entscheidend, dass da was passiert.“

Ähnlich äußerte sich Hermuth Straßburg, Fraktionschef des Bürgerblocks: „Diese Diskussion bringt uns nicht weiter. Wir wollen, dass der Investor anpacken kann. In der Hoffnung, dass da was passiert.“

Dr. Rainer Hartmann von den Grünen verwahrte sich gegen den Vorwurf, von Animositäten geleitet zu werden. „Für uns waren Sachargumente von Belang.“ Man müsse nach vorne schauen. Er wolle „eine schnelle Entscheidung“.

„Das Verfahren ist von Grund auf falsch“, versuchte es Lanzendörfer erneut und grollte: „Ein Grottenolm ist klüger als die, die meinen, immer nur nach vorne schauen zu wollen!“

Carsten Leopold (CDU), neu im Rat, versuchte zu beschwichtigen: „Ich sehe mich außerstande, Fehler von 1964 beheben zu können.“ Er wolle Investitionswilligen Sicherheit geben.

Bärbel Ehrich (SPD) konterte: „Gerade diese Sicherheit nehmen wir mit diesem Beschluss. Frage: Wann gucken wir uns den nächsten Plan an – wenn uns der Investor nicht genehm ist?“

Die Mehrheit stimmte für die Aufhebung. Und nun? Ein Bauantrag liegt beim Landkreis vor. Die Genehmigung steht aus.

