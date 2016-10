Zugausfälle zwischen Syke und Twistringen

600 Passagiere stecken in Bassum fest

Bassum - Wegen eines Notarzteinsatzes am Bahnhof in Bassum kommt es am Mittwochnachmittag im regionalen Zugverkehr zwischen Bremen und Osnabrück zu Verspätungen und Ausfällen.

Wie die Deutsche Bahn auf ihrer Homepage mitteilt, ist der Streckenabschnitt zwischen Syke und Twistringen in beiden Richtungen betroffen.

Polizei, Feuerwehr und Notarzt sind kurz nach 13 Uhr zum Bahnsteig gerufen worden. Ein Unfallopfer musste geborgen werden. Aufgrund des Vorfalls kam es mehrere Stunden lang zu Ausfällen und Verspätungen.

Die etwa 600 Passagiere des beteiligten Intercity 2327 von Fehmarn nach Passau verharrten zunächst in dem Zug; ob ein Ersatzverkehr eingesetzt werden sollte oder der Zug nach Ende der Streckensperrung seine Fahrt wieder aufnehmen würde, stand am frühen Nachmittag nicht fest.

