Die Brezel ist zurück

Fast unversehrt

Bassum - Die goldfarbene Brezel, die in der vergangenen Woche gestohlen worden war, ist wieder da. Plötzlich lag sie auf ihrem angestammten Platz auf dem Sockel an der Handwerkstraße in Bassum. Sie ist fast unversehrt, weist lediglich ein paar Schrammen auf.

Ortshandwerksmeister Herbert Schorling freut sich sehr über die Rückgabe. „Ich bekam einen Anruf von Susanne Meyer. Jemand hatte bei ihr Bescheid gesagt, dass die Brezel wieder auf der Sandstein-Abdeckplatte der Stele liegt. Sonderbar, – aber gut. Hat sie jemand gefunden? Oder hat der Dieb sie zurückgebracht? Wir wissen es nicht. Aber wir freuen uns sehr“, schreibt Schorling in einer Mitteilung. Er hat die Brezel zu sich nach Hause genommen, bis er weiß, wie das Symbol der Bäckerinnung am einfachsten angebracht werden kann.