Der Abriss hat begonnen

Der Abriss des City-Marktes in Bassum hat begonnen. Die Maßnahme wird sich bis in den Dezember, eventuell auch bis in den Januar hinziehen, wie ein Sprecher der Firma Borchers & Aumann gestern auf Anfrage mitteilte. Im hinteren Bereich plant der Investor Wohnungen – aller Voraussicht nach zwei Baukörper mit je sechs bis acht Wohneinheiten. Wie die vordere Gestaltung aussehen wird, hängt derzeit noch von der Stadt Bassum ab. Die Idee, dort ein neues Rathaus zu bauen oder bauen zu lassen, ist noch nicht vom Tisch. Borchers & Aumann führt Gespräche mit der Stadt. Konkrete Ergebnisse liegen aber noch nicht vor.

J Foto: Kollschen