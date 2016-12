Mit 3,81 Promille in Bassum unterwegs

Ohne Führerschein

Bassum - Ein 54 Jahre alter Mann war am Donnerstagabend unter starkem Alkoholeinfluss in Bassum unterwegs. Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin hatte den offensichtlich betrunkenen Fahrer der Polizei gemeldet.

Wie die Beamten mitteilen, trafen sie den 54-Jährigen auf einem Parkplatz an der Bremer Straße an. Sie führten einen Alkoholtest durch, der einen Wert von 3,81 Promille ergab. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und eine Strafanzeige gefertigt. Die Sicherstellung des Führerscheines erübrigte sich, denn der Bassumer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, so der Polizeisprecher.

